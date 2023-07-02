В Польше сообщили, что отправляют на границу с Беларусью сотни полицейских. Зачем?
Мариуш Каминский, министр внутренних дел и администрации Польши, 2 июля заявил, что решил отправить на границу с Беларусью 500 полицейских из подразделений по предотвращению и борьбе с терроризмом.
Министр отметил, что связно это с напряженной обстановкой на границе.
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По словам Каминского, полицейские присоединятся к пяти тысячам пограничников и двум тысячам военных, которые уже патрулируют польско-белорусскую границу.
Напомним, ранее Телеграф писал, что Польша объявила о строительстве новых укреплений на границе с Беларусью:
Стянет войска. Польша объявила о строительстве новых укреплений на границе с Беларусью