В Польше сообщили, что отправляют на границу с Беларусью сотни полицейских. Зачем?

Опубликовано: 02.07.2023 16:35 , Обновлено: 02.07.2023

Мариуш Каминский, министр внутренних дел и администрации Польши, 2 июля заявил, что решил отправить на границу с Беларусью 500 полицейских из подразделений по предотвращению и борьбе с терроризмом.

Министр отметил, что связно это с напряженной обстановкой на границе.

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По словам Каминского, полицейские присоединятся к пяти тысячам пограничников и двум тысячам военных, которые уже патрулируют польско-белорусскую границу.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Польша объявила о строительстве новых укреплений на границе с Беларусью:

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