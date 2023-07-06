Лукашенко рассказал, где сейчас Пригожин и ЧВК "Вагнер"

Опубликовано: 06.07.2023 11:17 , Обновлено: 06.07.2023

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 июля рассказал, где сейчас находится лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его наёмники, которым он ранее пообещал временное размещение в Беларуси.

Отвечая на вопрос о том, где сейчас находятся бойцы частной военной компании “Вагнер”, Лукашенко подчеркнул, что “это компания российская, поэтому вопрос явно не ко мне”. Тем не менее, он озвучил информацию о том, что “вагнеровцы” сейчас находятся в “постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление”. “Насколько я на сегодняшнее утро информирован”, - сделал он ремарку.

Относительно самого лидера ЧВК Лукашенко заявил, что тот сейчас также находится не на территории Беларуси, а в северной российской столице Санкт-Петербурге.

“Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал,” - цитирует Лукашенко государственной агентство БелТА.

Лукашенко рассказал, когда сможет “задействовать” бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларуси

При этом Лукашенко по-прежнему не исключает возможности размещения наёмников ЧВК “Вагнер” на территории Беларуси и это, по его словам, его “абсолютно не волнует и не беспокоит”.

“Более того, они будут размещены под определенные условия. Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно”, - пояснил он, подчеркнув, что в Беларуси будут востребованы “все знания, которые они накопили на фронте”.

«Бояться их нечего» — Лукашенко рассказал, что будет делать ЧВК «Вагнер» в Беларуси

Напомним, 27 июня Лукашенко подтвердил нахождение главы ЧВК «Вагнер» в Беларуси, а в ходе встречи с министром обороны Виктором Хрениным рассказал, что именно будут делать бойцы ЧВК «Вангер» в Беларуси.

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Он отверг всю информацию о строящихся лагерях для ЧВК «Вагнер», но заявил, что но при необходимости Беларусь поможет бойцам Пригожина с временным размещением в Беларуси. Лукашенко также заявил, что на территории страны «не будет никогда» «никаких пунктов по набору «Вагнера».

«Вот на сей момент, я полагаю, что никаких пунктов нам открывать не надо и их не будет. А кто захочет там служить, они найдут туда дорогу», — цитирует его государственное агентство БелТА. При этом он подчеркнул, что белорусские власти «прагматично подходят» к вопросам, связанным с размещением ЧВК «Вагнер».