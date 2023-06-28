Стянет войска. Польша объявила о строительстве новых укреплений на границе с Беларусью

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Опубликовано: 28.06.2023 20:43 , Обновлено: 28.06.2023

"В связи с присутствием ЧВК "Вагнер" в Беларуси" было принято решение об усилении восточной границы Польши, заявил 28 июня Ярослав Качиньский на пресс-конференции по итогам заседания Комитета Совмина Польши по вопросам национальной безопасности и обороны. В Беларуси о присутствии наемников российской ЧВК не сообщали, пока только о потенциальной возможности их временного пребывания.

«Перекантоватьcя» — Пригожин прилетел в Беларусь

“У нас как минимум потенциально новая ситуация в Беларуси, присутствие там группы “Вагнер” , исходя из тех данных, которые у нас есть на данный момент, можно предположить, что их будет около восьми тысяч солдат”, - заявил польский вице-премьер.

Он утверждает, что власти Польши рассматривают перевод части ЧВК “Вагнер” в Беларусь, как “новую фазу гибридной войны”, которая будет куда более острая, чем было до этого.

Качиньский добавил, что под усилением границы с Беларусью в Варшаве понимают как увеличение постоянно находящихся там сил, так и увеличение количества заграждений и укреплений для защиты польской границы в случае нападения.

В свою очередь, министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал наемников частной военной компании “Вагнер” “деморализованными, но опасными”.

Ярослав Качиньский, однако, не ответил на вопрос о конкретном количестве польских солдат и техники на границе с Беларусью. При этом он заверил, что это будет значительная цифра.

“Это будут серьезные силы и готовые к серьезным ситуациям, если ситуация в корне ухудшится. Мы будем готовы отразить атаки даже такой опасной и решительной военной группировки”, - подчеркнул вице-премьер.

В то же время, он отказался звать дополнительные войска НАТО для защиты границы. “Мы исходим из того , что защита польской границы от гибридного нападения - наша задача . Однако если бы это приняло форму вооруженного нападения, то мы оказались бы в ситуации пятой статьи. Это состояние может возникнуть, но мы не считаем его особенно вероятным”, — пояснил польский политик.

[info_b]Пятая статья устава НАТО говорит о том, что нападение на одну из стран Альянса влечет за собой ответную и единую военную реакцию всех членов НАТО.[/info_b]

“Не отмахиваемся”

Ранее, 27 июня, Александр Лукашенко заявил, что власти Беларуси, наоборот, чувствуют угрозу со стороны Польши. А ещё Литвы. Так он отреагировал на заявления представителей “Полка Калиновского” во время мятежа Пригожина, которые призвали “быть готовыми” к восстанию в Беларуси. По словам Лукашенко, белорусы, которые пошли в объявленную в РБ экстремистской часть ВСУ и другие военизированные формирования, тренируются в Польше и Литве.

“Мы к этому готовимся, насколько это возможно. Вы же понимаете, что все просеять невозможно. Это очень большая, тяжелая и затратная работа. Но это главный для нас вопрос - для спецслужб. Ладно, они там бряцают языками: сутки повякали - на другие сутки все видят, что это вранье. А здесь мы не отмахиваемся от этого”, - заявил он.

При этом Александр Лукашенко пообещал не закрывать границу с Польшей и Литвой. “Мы же им не закрываем проезд. Они удивляются. Полмиллиона литовцев, поляков, немцев. Чего они к нам так идут?” - заявил он.

«Он даже трубку не берет» — Лукашенко рассказал, как Путин не мог дозвониться до Пригожина. Как шли переговоры?