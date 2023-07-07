В Минобороны пояснили, для чего возвели палаточный лагерь под Осиповичами

Опубликовано: 07.07.2023 16:04 , Обновлено: 07.07.2023

Генерал-майор Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси, рассказал приехавшим в лагерь под Осиповичами журналистам, для чего его построили, и о том, будут ли в нем жить наемники ЧВК «Вангера».

По словам Касинского, “вагнеровцы” пока не прибыли в Беларусь для осмотра возможного места размещения в палаточном лагере в деревне Цель, сообщил ТАСС.

«Нет, оперативные группы пока не приезжали, не определялись, не смотрели», - сказал он. «Думаю, что когда будет принято окончательное решение группой «Вагнер» размещаться или не размещаться в Беларуси, тогда и будут смотреть», — отметил представитель Минобороны, комментируя сообщения о якобы размещении бойцов ЧВК в этом лагере.

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Леонид Касинский пояснил, что палаточный лагерь в деревне под Осиповичами, снимки которого на днях появились в СМИ, построен «для тренировки как военных, так и представителей гражданской администрации в рамках развертывания системы территориальной обороны». Лагерь способен вместить около 5 000 человек.

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При этом Касинский отметил, что военную технику, теоритически, можно разместить где угодно. “Все зависит от количества этой техники. Это бывший военный городок. Инфраструктура сохранилась: и боксы [для хранения техники] были, здесь артиллерийская бригада когда-то располагалась”, - сказал он.

Напомним, 6 июля на встрече с журналистами западных СМИ Александр Лукашенко заявил, что ни наемников ЧВК Вагнера, ни Евгения Пригожина нет в Беларуси:

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Однако позже Песков заявил, что Кремль не знает, где находится Пригожин:

«Не имеем возможности» — Песков заявил, что Кремль не знает, где Пригожин