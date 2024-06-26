Польша пожаловалась Китаю на проблемы на границе с Беларусью. Что ответил Пекин?

Опубликовано: 26.06.2024 07:59 , Обновлено: 26.06.2024

Президент Польши Анджей Дуда в ходе состоявшегося на днях официального визита в Китай проинформировал председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина о непростой ситуации, которая складывается на польско-белорусской границе. Польский лидер пожаловался на "эскалацию действий против Польши" и заявил, что такая ситуация "вынуждает наше общество напрягаться в вопросе границы, а также ее пересечения".

В беседе с Си Цзиньпином Анджей Дуда упомянул недавний случай нападения нелегальных мигрантов на польских военнослужащих на границе с Беларусью, в результате которого один из солдат погиб. При этом позицию белорусских властей в этом вопросе Дуда назвал “крайне негативной” и предупредил Си Цзиньпина о том, что такие действия “очевидно, будут иметь последствия, в том числе и с точки зрения возможности осуществления приграничного движения в целом”, сообщила польская Gazeta.pl.

В свою очередь польское агентство PAP адресовало Пекину вопрос о том, попытается ли Китай каким-то образом повлиять на Беларусь, чтобы та изменила свою позицию по ситуации на польско-белорусской границе. Ответ на этот вопрос дала пресс-секретарь Министерства иностранных Китая Мао Нин.

“Китайская сторона надеется, что обе стороны будут относиться друг к другу с уважением и решать проблему путем консультаций, чтобы избежать эскалации напряженности”, - гласил официальный ответ китайского МИД.

Отметим, что через белорусско-польскую границу пролегает важный для Китая железнодорожный торговый маршрут, связывающий страну с Европой. На минувшей неделе министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает возможность закрытия двух последних действующих погранпереходов на границе с Беларусью.

Польские власти предложили полностью закрыть границу с Беларусью

В МИД Беларуси, в свою очередь, упрекнули своих польских коллег в “ультимативном характере выстраивания отношений с партнерами”. Одновременно с этим министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник предложил свой решение, чтобы Варшава отказалась от планов полностью закрыть границу с Беларусью.

Алейник назвал Польшу «партнёром» и предложил решение, чтобы та не закрыла границу с Беларусью

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Польше разгорелся настоящий политический скандал после того, как стало известно о задержании трёх польских солдат, открывших огонь по нелегальным мигрантам, пытавшимся пересечь белорусско-польскую границу в районе города Дубиче-Церкевене.

«Позор» — В Польше разгорелся скандал после задержания солдат за перестрелку с нелегалами на границе с Беларусью

Этот трагический инцидент сильно повлиял на отношение рядовых поляков к нелегалам на границе. Так, уже после инцидента исследовательская компания Ipsos провела два опроса среди поляков, чтобы узнать позицию рядовых граждан по отношению к ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Беларусью, а также к перспективе установления “буферной зоны” между двумя странами. Полученные результаты оказались весьма неожиданными для польских журналистов, заказавших данное исследование.

Поляков спросили о судьбе нелегалов и “буферной зоны” на границе с Беларусью. Результаты опроса могут удивить