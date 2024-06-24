Алейник назвал Польшу "партнёром" и предложил решение, чтобы та не закрыла границу с Беларусью

Опубликовано: 24.06.2024 19:26 , Обновлено: 24.06.2024

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 24 июня после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что считает Польшу "партнёром" и предложил решение, чтобы Варшава отказалась от планов полностью закрыть границу с Беларусью.

“Эти призывы ведут к эскалации, отражают ультимативный характер выстраивания отношений с партнерами. Единственный путь - это диалог. Если в Польше к этому готовы, то мы готовы эти темы обсуждать. Но на равноправной и взаимоуважительной основе”, - заявил белорусский министр.

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В то же время, Алейник и Лавров осудили “рестрикции”, которые, по их мнению, ввел “коллективной Запад” против властей Беларуси и России, а также “неоколониальные практики” с целью “навязать третьим странам соблюдение нелегитимных” санкций.

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Ранее Telegraf.news сообщил, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вечером 22 июня в эфире телеканала TVN24 сообщил, что власти сейчас рассматривают вопрос закрытия двух работающих погранпереходов на границе с Беларусью.

Польские власти предложили полностью закрыть границу с Беларусью