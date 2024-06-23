Польские власти предложили полностью закрыть границу с Беларусью

Опубликовано: 23.06.2024 09:45 , Обновлено: 23.06.2024

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вечером 22 июня в эфире телеканала TVN24 сообщил, что власти сейчас рассматривают вопрос закрытия двух работающих погранпереходов на границе с Беларусью.

“Учитывая действия Беларуси, мы рассматриваем возможность закрытия всех пограничных переходов”, - заявил глава польского МИД, его слова передало издание Business Insider.

По словам Сикорского, сейчас правительство страны определяет, “вредно ли это для экономики”. “Финны закрыли пограничные переходы с Россией, и грохот прекратился”, - добавил министр.

Больше никаких подробностей о закрытии погранпереходов на границе с Беларусью он не привел.

Напомним, сейчас на белорусско-польской границе работает два пункта пропуска: “Тересполь” (с белорусской стороны - “Брест”) - для легковых автомобилей, а также “Кукурыки” (“Козловичи”) - для грузовиков. Другие четыре погранперехода польские власти закрыли, обосновав эти решения вопросами безопасности и ростом контрабанды.

К слову, в конце мая 2024 года премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в стране задумались об открытии пункта пропуска «Бобровники» (с белорусской стороны - «Берестовица»). Однако Сикорский заявил, что ситуация на границе не позволяет пока открыть этот КПП.

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Ранее Telegraf.news рассказывал, что с 13 июня Польша установила на определенном участке границы с Беларусью “буферную зону”. Она затронула территорию протяженностью 60,67 км в пределах пограничных постов в Наревке, Беловеже, Дубиче-Церкевне и Черемше. На 90 дней ввели запрет на пребывание в этой зоне.

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