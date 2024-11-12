"Не имеет большого значения" - Литва денонсировала соглашение о таможенном сотрудничестве с Беларусью

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Опубликовано: 12.11.2024 14:52 , Обновлено: 12.11.2024

Сейм Литвы 12 ноября денонсировал межправительственное соглашение между страной и Беларусью о сотрудничестве в борьбе с нарушениями таможенного законодательства. За это проголосовали 93 депутата, а 2 воздержались.

“Двусторонние соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в сфере таможенной деятельности, которые правительство заключило еще до вступления Литвы в Европейский союз, не имеют и большого практического значения, поскольку сотрудничество в сфере таможенного союза принадлежит к исключительной компетенции ЕС”, - сказано в пояснительной записке на сайте литовского Сейма.

На его заседании министр финансов Гинтаре Скайсте заявила, что двусторонние соглашения между Литвой и Беларусью применимы лишь в “ограниченной степени”, а на практике приграничное торгово-экономическое сотрудничество с Республикой полностью приостановлено.

В то же время, как сказано на сайте Сейма, те, кто торгует с Беларусью, обязаны представлять в таможню и суды Литвы при ведении дел документы, выданные белорусской таможней. Эти документы должны доказать “надлежащее исполнение таможенных требований”, “законность торговли”, а также то, что эта деятельность не нарушает международные санкции против Беларуси.

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“Не знают, что творят. Это безумцы”

Еще в августе президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя решение литовских властей закрыть въезд в страну для автомобилей с белорусскими номерами, назвал их политиков “безумцами”.

“Они не знают сами, что творят. Это безумцы, самые настоящие безумцы. Ну что о них говорить. Если бы там были ответственные политики, мы могли бы обсуждать их политику. Но там ответственных политиков нет”, - заявил он.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Литва решила последовать примеру соседней Латвии и ввести запрет на въезд в страну автомобилей на белорусских номерах. Пропускать такие авто литовский пограничники перестали ровно в 00:00 18 июля 2024 года, причем независимо от гражданства их владельца или водителя.

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