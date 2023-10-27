"Пусть идут" - Лукашенко заявил о смертельной опасности для нелегалов, проникающих через Беларусь в ЕС

Опубликовано: 27.10.2023 13:25 , Обновлено: 27.10.2023

Александр Лукашенко 27 октября заявил, что не считает Беларусь "отстойником", а потому пообещал не останавливать мигрантов, которые пытаются нелегально попасть в ЕС через границу Беларуси.

“Наша позиция светлая и понятная: мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем. Тем более вы их позвали. Пусть идут”, - заявил Александр Лукашенко.

Такое решение он принял, несмотря на смертельную опасность, которая, по его словам, грозит мигрантам на той стороне границы.

“Не только каждый день, а по несколько раз в день подкидывают трупы. И трупы, и поломанных, и переломанных. Я попросил пресс-секретаря: не надо ничего скрывать. Покажите, что они творят. У нас эти кадры есть. Надо этому “цивилизованному” миру показывать, какой там “райский сад”, - утверждает Александр Лукашенко.

Он напомнил, что решил отказаться от сотрудничества с ЕС в препятствии нелегалам после введения западных санкций. При этом э намекнул, что готов снова договариваться: “Но мы готовы перешагнуть через это. Надо смотреть вперед. Через это надо уметь переступить и идти вперед, договариваться”.

Ранее Телеграф сообщил, что Министерство обороны Польши 24 сентября опубликовало в Твиттере (X) видео, на котором группа мигрантов, штурмует ограждение на границе с Беларусью. Ведомство обвинило власти Беларуси в штурме

Польша обвинила Беларусь в штурме границы нелегалами и опубликовала странное видео. Что с ним не так?