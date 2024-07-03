Польша подготовила нововведения на пропускном пункте на границе с Беларусью. Что изменится?

Опубликовано: 03.07.2024 09:19 , Обновлено: 11.07.2024

Польские власти готовятся ввести серьёзные изменения на одном из крупнейших железнодорожных терминалов на границе Беларусью - в Малашевичах Люблинского воеводства. Они планируют ужесточить там проверки и ввести "очень детальный контроль". Об этом сообщила польская радиостанция RMF24, ссылаясь на собственные анонимные источники.

[info_b]Железнодорожный терминал Малашевичи расположен на главном транзитном маршруте, соединяющем страны Евросоюза со странами СНГ и Азии. Расстояние до пограничного перехода Брест-Тересполь составляет всего 5 км. Терминал Малашевичи в Польше называют “воротами, соединяющими Западную Европу с Восточной Европой и Азией”. Железнодорожный терминал расположен в непосредственной близости от автомобильного терминала, контейнерного терминала, таможни и разнообразных складских площадей. [/info_b]

Как сообщила радиостанция RMF24, информацию о введении “детального контроля” и “тщательных проверок ввозимых в Польшу товаров” на этом крупном таможенном терминале на границе с Беларусью их корреспонденту Кшиштофу Засаде в неофициальной беседе озвучили дипломаты в польском Министерстве иностранных дел.

Как пояснили специалисты, через так называемый “сухой порт” в Малашевичах идёт “львиная доля перевозок с востока на запад”, включая основные наземные поставки из Китая. Они следуют по железной дороге в страны-члены ЕС, а также в порт Гданьска, откуда уже идут к своим основным получателям. По мнению польских дипломатов, этот транзит является важным источником дохода для Беларуси, а его ограничение “может повлечь за собой множество последствий”. При этом Варшава, в числе прочего, “рассчитывают на давление Пекина на Минск”.

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По данным источников польской радиостанции, Варшава несколько дней назад “направила сигнал” в Минск по своим дипломатическим каналам, пожаловавшись, в числе прочего, на “миграционное давление на границе”. Однако пока, по их данным, “удовлетворительного ответа на эти четкие сигналы” из Беларуси не поступило.

Лукашенко заявил, что “не намерен отдавать приказ” на защиту ЕС” от мигрантов

Эту информацию официальные лица в Беларуси пока не комментировали. Однако, президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июля, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, затронул этот вопрос, пожаловавшись на то, что миграционный кризис соседние с Беларусью страны “используют, чтобы придавить нас на Западе”.

“Особенно в этом упорствуют наши “друзья”, наши ближайшие соседи - руководство Польши. Они уже достукались до того… Президент Дуда поехал к Си Цзиньпину, жаловался на Лукашенко: “Используйте свое влияние на Лукашенко, на Путина, чтобы они прекратили эту миграцию”, - рассказал белорусский президент.

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Однако, Лукашенко заявил, что Беларусь не намерена собственными силами “ловить” и сдерживать поток мигрантов и не позволит “использовать миграционные потоки против Беларуси”.

“Главное состоит в том, что я не намерен отдавать приказ пограничникам, военным и прочим, гражданским лицам, чтобы они защищали Европейский союз на границе Беларуси и Польши. Вы накинули удавку на нашу шею и ещё заставляете нас, чтобы мы защищали вас от этих бедолаг”, - процитировала президента его Администрация.

Страны Балтии призвали ЕС построить линию обороны вдоль границ с Беларусью

Ранее Telegraf.news рассказал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 22 июня сообщил, что власти сейчас рассматривают вопрос закрытия оставшихся двух работающих погранпереходов на границе с Беларусью, а неделю спустя Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Евросоюз построить линию обороны вдоль границы блока с Беларусью и Россией, чтобы защитить ЕС от военных угроз и других потенциально опасных действий со стороны Москвы.

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