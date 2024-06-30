«Боятся за свою безопасность» - Поляки начали организовывать «прогулки» в приграничные с Беларусью леса. Зачем?

Опубликовано: 30.06.2024 12:33 , Обновлено: 30.06.2024

Активисты из польского города Хайнувка в Подляском воеводстве решили организовать патрулирование приграничных районов Беловежской пущи на границе с Беларусью. Необходимость таких прогулок они объяснили страхом за собственную безопасность.

На свой страничке в соцсети Facebook польские активисты рассказали, что решение организовать патрулирование приграничных районов является “массовой инициативой жителей района”. По словам активистов, местные жители начали жаловаться на “постоянное ощущение угрозы”.

“Они боятся за свою безопасность и безопасность своих детей”, - процитировал активистов польский портал Wprost.pl.

Согласно их информации, в минувшую пятницу, 28 июня, во время одной из таких “прогулок” по лесу инициативная группа натолкнулась на большую группу нелегальных мигрантов, которые всё же смогли скрыться от них.

Признавая тот факт, что ситуация на польско-белорусской границе складывается “деликатная”, активисты намерены, тем не менее, устраивать подобные “прогулки” только чаще, опасаясь при этом провокаций со стороны мигрантов.

Отметим, что на днях министр внутренних дел Польши Томаш Семеняк заявил о том, что Пограничную службу страны в скором времени могут усилить полицейскими подразделениями, которые, по его словам, “готовы эффективно бороться с агрессивными толпами” и уже сейчас “обучают этому солдат и пограничников”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что исследовательская компания Ipsos провела два опроса среди поляков, чтобы узнать позицию рядовых граждан по отношению к ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Беларусью, а также к перспективе установления “буферной зоны” между двумя странами. Полученные результаты оказались весьма неожиданными для польских журналистов, заказавших данное исследование.

Поляков спросили о судьбе нелегалов и “буферной зоны” на границе с Беларусью. Результаты опроса могут удивить

Тем временем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пошёл ещё дальше “буферной зоны” и заявил, что власти сейчас рассматривают вопрос полного закрытия границы с Беларусью, в том числе, прекращения работы двух оставшихся работающих погранпереходов.

Польские власти предложили полностью закрыть границу с Беларусью

Его белорусский коллега Сергей Алейник на это заявил, что считает Польшу “партнёром” и предложил решение, чтобы Варшава отказалась от планов полностью закрыть границу с Беларусью.

Алейник назвал Польшу «партнёром» и предложил решение, чтобы та не закрыла границу с Беларусью