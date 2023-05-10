Польша и США решили разместить у "Брестских ворот" танки Abrams и вертолеты Apache. Зачем?

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Опубликовано: 10.05.2023 11:52 , Обновлено: 10.05.2023

Министр обороны Польши Мариуш Блащак после встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином в Вашингтоне заявил, что его страна получит в ближайшее время от США ударные вертолеты Apache и современные танки Abrams. Таким образом там хотят усилить группировку напротив "Брестских ворот".

Так в Польше называют участок границы с Беларусью протяженностью около 180 км,.

“Мы договорились с министром Остином, что Соединенные Штаты предоставят нам из своих подразделение ударные вертолеты Apache, чтобы мы могли обучить наших пилотов”, – похвалился польский министр.

“Хотел бы подчеркнуть, что мы получили заверение, что армия США предоставит нам вертолеты Apache, предоставит из собственных запасов еще до подписания контракта на покупку для нужд Войска польского 96 вертолетов. Мы очень ценим решение министра обороны, поскольку эти Apache будут взяты из запасов Сухопутных войск Соединенных Штатов. Через несколько недель польские пилоты начнут обучение, по завершении обучения у нас уже будут в наличии первые Apache”, - рассказал о планах глава Минобороны Польши.

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По его словам, в задачи польской армии входит усиление подразделений, которые находится на востоке страны, на границе с Беларусью. Генерал Блащак напомнил, что Польша формирует там новые боевые единицы, чтобы защитить “Брестские ворота”. При этом там опасаются не белорусских войск, а российских.

“Речь идет о закрытии “Брестских ворот”, а больше – о закрытии части территории нашей страны, которая многократно была использована россиянами для вторжения в Польшу. Такой барьер, созданный из солдат польской армии, вооруженных Abrams и Apache, или очень современными и очень эффективными танками, а также наисовременнейшими и наиэффективнейшими ударными вертолетами, станет барьером, который нельзя будет пробить”, – спрогнозировал польский генерал.

Польская армия намерена поставить на вооружение 96 вертолетов Apache, а также дальнобойные комплексы HIMARS. Напомним, что Власти Польши объявили осенью 2023 года о планах купить у Южной Кореи около 300 ракетных комплексов K239 Chunmoo, которые являются аналогами американских HIMARS. А вот американских РСЗО Варшава намерена приобрести 500 штук.

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Ранее Телеграф сообщил, что Польша приступила к подготовке к войне с Россией, что настораживает и ее союзницу Беларусь. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко в своем Twitter. По его словам, это может случиться уже в течение трех-пяти лет.

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Тем временем, министр обороны Беларуси Виктор Хренин 9 мая 2033 года заявил, что вокруг Беларуси идёт «прокси-война». А все соседи нашей страны милитаризируются.

«Схватка развернута по всем фронтам, идет масштабная прокси-война, где Запад руками украинцев воюет за свои интересы, за возможность и дальше устанавливать в мире свой порядок. Украину накачивают оружием. Соседние с нами государства откровенно торгуют русофобией и готовы бросить народ в мясорубку войны во втором эшелоне. Мы видим, как набирает обороны милитаризация Польши и Балтии», — заявил он.

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