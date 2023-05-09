Лукашенко возложил цветы в Минске 9 мая и поручил произнести речь Хренину

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Опубликовано: 09.05.2023 20:00 , Обновлено: 09.05.2023

Александр Лукашенко вернулся 9 мая из Москвы, где участвовал в тамошнем параде в качестве гостя. После этого он посетил площадь Победы в Минске в 19:00, где военные от его имени возложили венок к монументу.

Прямую трансляцию церемонии вели гостелеканалы Беларуси. Вот как это было:

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Вопреки традиции, Александр Лукашенко не стал произносить речь после возложения цветов. А на мероприятии объявили, что это сделает, “по поручению президента”, министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

“Сегодня день Великой победы великого советского народа”, - напомнил министр присутствующим и заявил, что белорусская армия готова дать отпор врагам и обеспечит мир в стране.

По его словам, воеруг Беларуси идёт “прокси-война”. А все соседи нашей страны милитаризируются.

“Схватка развернута по всем фронтам, идет масштабная прокси-война, где Запад руками украинцев воюет за свои интересы, за возможность и дальше устанавливать в мире свой порядок. Украину накачивают оружием. Соседние с нами государства откровенно торгуют русофобией и готовы бросить народ в мясорубку войны во втором эшелоне. Мы видим, как набирает обороны милитаризация Польши и Балтии”, - заявил он.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко не остался на поздний завтрак в Кремле, куда Владимир Путин пригласил всех принявших приглашение на парад на Красной площади президентов соседних стран. Российские СМИ сообщили, что Александр Лукашенко сразу после парада улетел в Беларусь.