Польша решила купить 800 высокоточных РСЗО с дальностью до 300 километров

Опубликовано: 15.10.2022 15:43 , Обновлено: 18.01.2023

Власти Польши объявили о планах купить у Южной Кореи около 300 ракетных комплексов K239 Chunmoo, которые являются аналогами американских HIMARS. А вот американских РСЗО Варшава намерена приобрести 500 штук.

Таким образом, польская армия получит 800 высокоточных ракетных систем залпового огня с дальностью от 80 до 300 километров.

[info_b]K239 Chunmoo - реактивная артиллерийская система, разработанная в 2013 году для замены устаревшего K136 Kooryong южнокорейских вооруженных сил. Может стрелять ракетами с GPS-наведениес на растоние до 300 километров.[/info_b]

Контракт с Южной Кореей намерен подписать министр обороны Польши во время предстоящего визита в Сеул.

Новость Телеграф

“Это отличное артиллерийское оружие, и, основываясь на наших наблюдениях за войной в Украине, мы можем ясно видеть, какое преимущество может создать артиллерия на поле боя”, - сказал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Напомним, что в мае глава Минобороны Польши объявил, что подписал письмо-запрос на закупку около 500 высокомобильных артиллерийских ракетных систем M142, или HIMARS, у Соединенных Штатов.

“Мы осознаем, что не получим все 500 пусковых установок HIMARS, на которые мы направили письмо с запросом, в сроки, которые нас бы устроили, - сказал Блащак. - Мы решили разделить заказ HIMARS на этапы. У нас будут и HIMARS, и Chunmoo”.

Ранее Телеграф сообщил, что Польша приступила к подготовке к войне с Россией, что настораживает и ее союзницу Беларусь. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко в своем Twitter. По его словам, это может случиться уже в течение трех-пяти лет.

Новость Телеграф