ООН призвала страны мира не высылать "сотни тысяч" белорусов с просроченными паспортами

Опубликовано: 21.09.2023 08:31 , Обновлено: 21.09.2023

Эксперты ООН призвали государства-члены организации не депортировать граждан Беларуси с просроченными или признанными недействительными паспортами. Об этом в среду, 20 сентября, сообщила официальная служба новостей ООН.

Обратиться к странам-участницам ООН эксперты решили в связи с ситуацией, в которую попали белорусы, проживающие за рубежом, после нового указа президента Беларуси. Документ запрещает консульствам и посольствам продлевать или обменивать паспорта, идентификационные карты и иные значимые документы. Указ также ограничивает предоставление других консульских услуг, включая оформление доверенностей для сделок с собственностью в Беларуси. Эти функции были переданы исключительно органам внутренних дел и (в отдельно прописанных случаях) Министерству иностранных дел только на территории Беларуси.

По словам экспертов ООН, эти изменения в административных процедурах “затронут сотни тысяч белорусов за рубежом”, в том числе тех, кто решил покинуть Беларусь после президентских выборов 2020 года из-за участия в массовых протестах.

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По мнению экспертов ООН, существует “высокий риск” того, что по возвращении в Беларусь, например, для замены национального паспорта, этим людям придётся понести наказание за участие в протестах.

Эксперты ООН назвали указ “дискриминационным” и предсказали, что некоторые белорусы будут ограничены в праве на регистрацию рождения и предоставление гражданства детям, родившимся за границей, а также других правах, связанных с наличием паспорта.

В связи с этим в ООН призвали белорусские власти “отозвать указ и оказывать консульские услуги в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года”, а государства-члены ООН - не высылать из страны белорусов с недействительными или просроченными паспортами и “содействовать выдаче белорусам альтернативных проездных и удостоверяющих личность документов”, сообщила официальная служба новостей ООН.

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Как ранее сообщал Телеграф, порядок выдачи паспортов, идентификационных карт и иных значимых документов белорусскими посольствами и консульствами изменился с 7 сентября 2023 года. Комментируя новые правила выдачи национальных паспортов, председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила, что это не “жёсткая мера”, а “нормальная практика”.

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В свою очередь первый заместитель секретаря Совбеза Беларуси Павел Муравейко пригрозил наказанием некоторым белорусам, которые пожелают вернуться в страну из-за границы. “Это принципиальная позиция нашего государства – люди, совершившие преступления, должны понести наказание”, — заявил он.

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По его словам, если уехавшие после 2020 года белорусы захотят раскаяться, то им надо следовать “определенному механизму”, в частности, обратиться в комиссию при Генеральной прокуратуре.

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