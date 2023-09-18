"Не хотите - не приезжайте" - В Совбезе объяснили отказ от выдачи паспортов уехавшим белорусам и пообещали наказание

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Опубликовано: 18.09.2023 11:19 , Обновлено: 18.09.2023

Первый заместитель секретаря Совбеза Беларуси Павел Муравейко заявил в эфире гостелеканала СТВ, что запрет на выдачу паспортов в посольствах был введен не только для "оптимизации" административных процедур и работы диппредставительств. Чиновник напомнил про наказания.

“Что же касается наших граждан, которые живут за границей? Здесь важный посыл должен быть следующий. Первое – и это принципиальная позиция нашего государства – люди, совершившие преступления, должны понести наказание”, - заявил Павел Мурашко.

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По его словам, если уехавшие захотят раскаяться, то им надо следовать “определенному механизму”. “Через комиссию при Генеральной прокуратуре все будет рассмотрено, объективно, прозрачно. И все эти вопросы будут решены”, - заявил чиновник.

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“Не хотите приезжать? Не приезжайте. Но позиция принципиальная, каждый, совершивший преступление, должен быть наказан. И другого в нашей стране не будет”, - пообещал Павел Муравейко.

[info_b]Согласно данным МИД Беларуси, в 2020 году за пределами Беларуси проживали 1,483 млн белорусов. После событий того года, по данным Польши и Литвы, из Беларуси к ним уехало ещё от 200 тыс граждан. [/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что власти Литвы пообещали белорусам, проживающим за границей, выдавать специальные “паспорта иностранца”. Эти документы могут в какой-то степени заменить белорусам просроченный или утерянный паспорт гражданина Беларуси в случаях, если те по каким-то причинам не могут вернуться на родину для восстановления или замены документов.

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Тем временем, польские власти пообещали существенно упростить для белорусов процедуру получения специального проездного документа, по сути, заменяющего загранпаспорт ещё весной 2023 года. В частности, замминистра внутренних дел Польши Бартош Городецки пообещал, что белорусам этот документ с 1 июня будут выдавать бесплатно.

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