Свыше 100 белорусов обратились в «комиссию по возвращению» - Генпрокуратура

Опубликовано: 08.09.2023 08:25 , Обновлено: 06.01.2024

В Генеральной прокуратуре Беларуси отчитались о ходе работы комиссии по возвращению белорусов, уехавших из страны после 2020 года. По данным ведомства, с начала работы данной комиссии на ее электронную почту и в Telegram-бот поступило более 100 обращений.

В четверг, 7 сентября, состоялось очередное заседание комиссии под председательством генпрокурора Беларуси Андрея Шведа. По его результатам, как сообщили в ведомстве, по одному из обращений было принято решение “об информировании заявителя о его процессуальном положении по уголовному делу.”

Для остальных белорусов, чьи обращения в этот день изучала комиссия, исход заседания был более благоприятным. Им будет направлен ответ с информацией о том, что на момент обращения в комиссию в отношении них в Беларуси не было заведено никакого административного процесса о правонарушениях, который бы потенциально мог грозить им административным арестом, а также против них не было возбуждено уголовное дело, постановления о признании подозреваемым, привлечении в качестве обвиняемого.

Напомним, комиссию по возвращению уехавших белорусов создали 6 февраля 2023 года по итогам совещания у президента об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране. В состав комиссии, в числе прочих, вошли работник СТВ Григорий Азаренок, председатель КГБ Иван Тертель, глава МВД Иван Кубраков, председатель «Белорусского союза женщин» Ольга Шпилевская.

«Свыше 60 обращений» — Генпрокуратура провела заседание по возвращению уехавших белорусов. Что решили?

В начале марта Генпрокуратура запустила специальные телеграм-бот и сайт и предупредила, что отправлять обращения можно только до 31 декабря 2023 года. Поданные после этого срока обращения рассматривать не будут.