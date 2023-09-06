В МИД рассказали, куда с 7 сентября обращаться за паспортом белорусам, проживающим за рубежом

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Опубликовано: 06.09.2023 08:41 , Обновлено: 06.09.2023

С 7 сентября 2023 года изменится порядок выдачи паспортов, идентификационных карт и иных значимых документов белорусскими посольствами и консульствами. Куда теперь обращаться белорусам, проживающим за рубежом, для замены паспорта, проставления апостиля, получения справок ЗАГС и иных документов, разъяснили в Министерстве иностранных дел.

Так, и после вступления в силу нового президентского указа посольства и консульства будут по-прежнему заниматься вопросами гражданства, консульского учета, регистрацией актов гражданского состояния, оформлением постоянного проживания за пределами Беларуси, заверили в МИД. В ведении дипмиссий также останутся административные процедуры, связанные с выдачей свидетельств на возвращение в Беларусь, удостоверением завещаний, согласий, отказов, а также подтверждением верности копий и подлинности подписи на документах.

В то же время вопросами выдачи, обмена и продления всех видов паспортов и идентификационных карт белорусские загранучреждения заниматься больше не будут. Все эти административные процедуры с 7 сентября можно будет осуществить только на территории Беларуси.

Как пояснили в МИД, для обмена паспорта белорусам, оформившим постоянное проживание за пределами страны и состоящим в загранучреждениях на постоянном консульском учете, теперь необходимо будет обращаться:

в главное консульское управление МИД;

в подразделение по гражданству и миграции УВД по месту последней регистрации в Республике Беларусь ( для лиц, не проживавших в Республике Беларусь - по месту последнего жительства родителей).

“Граждане, зарегистрированные в Республике Беларусь, смогут получить, обменять, продлить паспорт по обычной для всех граждан Беларуси процедуре в подразделении по гражданству и миграции УВД по месту регистрации в Республике Беларусь”, - пояснили в МИД.

Там также подчеркнули, что апостиль теперь также будут проставлять в одном из компетентных органов - МИД, Министерстве образования, Министерстве юстиции, главных управлениях юстиции Мингорисполкома и облисполкомов – в зависимости от типа документа. Для проставления апостиля белорусам, проживающим за рубежом, также придётся обращаться туда лично. Сделать это за него может и другой человек, но только при наличии доверенности, заблаговременно оформленной в Беларуси, пояснили в МИД.

Аналогичным образом (при личном присутствии либо по доверенности другим лицом), в соответствии с положениями нового указа, теперь придётся получать справки ЗАГС, повторные свидетельства о регистрации актов гражданского состояния (кроме смерти) и ряд других документов.

В МИД обратили особое внимание не то, что обращения, поданные белорусами до 7 сентября, будут рассматривать “в порядке, действовавшем до вступления в силу нового указа”.

Напомним, изменения в порядке осуществления административных процедур, а также нотариальных действий, которые вправе совершать дипломатические агенты и должностные лица белорусских консульств, предусмотрены указом президента №278 от 4 сентября. В Администрации Лукашенко подчеркнули, что указ направлен на “дальнейшее совершенствование порядка осуществления административных процедур и оптимизацию деятельности диппредставительств и консульских учреждений Беларуси”.

Лукашенко запретил посольствам выдавать и продлевать паспорта белорусам за границей

Помимо процедуры получения новых паспортов, новый указ также усложнил для белорусов, проживающих за рубежом, и процесс продажи автомобилей и недвижимости. В указе прописано, что отчуждение имущества в Беларуси, нотариальные удостоверения и госрегистрации сделок об отчуждении имущества, белорусы теперь смогут оформлять либо при личном обращении, либо на основании доверенности, оформленной только в Беларуси.

Новый указ усложнил для уехавших белорусов продажу автомобилей и недвижимости. Что изменилось?