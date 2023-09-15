"Кто тебе мешает?" - Кочанова рассказала, зачем посольствам запретили выдавать белорусам паспорта
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова прокомментировала новые правила выдачи национальных паспортов для белорусов, проживающих за границей. По её словам, запрет на выдачу паспортов в посольствах - это не "жёсткая мера", а "нормальная практика".
“Какая это жесткая мера? Это решение, которое принято в нашей стране. Мы живем своей жизнью, по своим законам, со своими традициями. Почему кто-то может вмешиваться в наши внутренние дела? Мы так определили, и это нормально”, - заявила Кочанова в эфире гостелеканала ОНТ.
По её словам, те белорусы, которые “хотят иметь причастность к этой стране”, должны самостоятельно приезжать на родину и получать документы здесь.
“Кто тебе мешает? Наши консульства как работали, так и будут работать, но выдавать основной документ, который есть у человека, подтверждающий его личность, будем здесь, в Беларуси”, - подчеркнула глава Совета Республики.
Критику Минска со стороны некоторых западных стран за это решение Кочанова считает необоснованной.
“Им ведь надо за что-то критиковать ту страну, которую, в принципе, критиковать не за что. Поэтому я к этому очень спокойно отношусь”, - подчеркнула она, добавив, что Беларусь “открыта для тех, кто хочет спокойно жить” и работать, “созидая во благо будущего страны”.
В МИД рассказали, куда с 7 сентября обращаться за паспортом белорусам, проживающим за рубежом
Как ранее сообщал Телеграф, с 7 сентября 2023 года изменился порядок выдачи паспортов, идентификационных карт и иных значимых документов белорусскими посольствами и консульствами. Заниматься этими административными процедурами, согласно новому указу президента, теперь будут исключительно органы внутренних дел и (в отдельно прописанных случаях) Министерство иностранных дел.
Литва пообещала выдать спецпаспорта белорусам. Кто может рассчитывать?