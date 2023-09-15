"Кто тебе мешает?" - Кочанова рассказала, зачем посольствам запретили выдавать белорусам паспорта

Опубликовано: 15.09.2023 09:37 , Обновлено: 15.09.2023

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова прокомментировала новые правила выдачи национальных паспортов для белорусов, проживающих за границей. По её словам, запрет на выдачу паспортов в посольствах - это не "жёсткая мера", а "нормальная практика".

“Какая это жесткая мера? Это решение, которое принято в нашей стране. Мы живем своей жизнью, по своим законам, со своими традициями. Почему кто-то может вмешиваться в наши внутренние дела? Мы так определили, и это нормально”, - заявила Кочанова в эфире гостелеканала ОНТ.

По её словам, те белорусы, которые “хотят иметь причастность к этой стране”, должны самостоятельно приезжать на родину и получать документы здесь.

“Кто тебе мешает? Наши консульства как работали, так и будут работать, но выдавать основной документ, который есть у человека, подтверждающий его личность, будем здесь, в Беларуси”, - подчеркнула глава Совета Республики.

Критику Минска со стороны некоторых западных стран за это решение Кочанова считает необоснованной.

“Им ведь надо за что-то критиковать ту страну, которую, в принципе, критиковать не за что. Поэтому я к этому очень спокойно отношусь”, - подчеркнула она, добавив, что Беларусь “открыта для тех, кто хочет спокойно жить” и работать, “созидая во благо будущего страны”.

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Как ранее сообщал Телеграф, с 7 сентября 2023 года изменился порядок выдачи паспортов, идентификационных карт и иных значимых документов белорусскими посольствами и консульствами. Заниматься этими административными процедурами, согласно новому указу президента, теперь будут исключительно органы внутренних дел и (в отдельно прописанных случаях) Министерство иностранных дел.

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