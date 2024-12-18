Облизбиркомы посчитали подписи за каждого претендента в президенты Беларуси. У кого меньше всего?

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Опубликовано: 18.12.2024 10:47 , Обновлено: 18.12.2024

На заседаниях областных избирательных комиссий по выборам президента Беларуси озвучили количество подписей, которые, как утверждают, собрали потенциальные кандидаты. Посмотрели, у кого сколько и у кого пока меньше всего.

Напомним, сейчас в президентской гонке участвуют глава Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олег Гайдукевич, индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, действующий глава государства Александр Лукашенко, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси (КПБ) Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости (РПТС) Александр Хижняк.

Гродненская областная избирательная комиссия озвучила такие данные по подписям:

Гайдукевич - 10 261,

Канопацкая – 15 143,

Лукашенко – 360 490,

Сыранков – 19 864,

Хижняк – 15 314.

“Процент недостоверных подписей по отдельным соискателям не превышает одного процента. Ни по одной из пяти инициативных групп областная комиссия не проводила дополнительных проверок: мы не имели на это оснований”, - утверждает председатель комиссии Владимир Хлябич, [link href=“https://grodnonews.by/news/vlast/na_zasedanii_oblastnoy_izbiratelnoy_komissii_po_vyboram_prezidenta_ustanovleno_kolichestvo_podpisey_za_vydvizhenie_kandidatov.html” target=“_blank” rel=“noopener”] передала [/link] его слова госгазета “Гродзенская праўда”.

Фото: grodnonews.by

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В Брестской областной комиссии по выборам президента тоже посчитали количество подписей. По их [link href=“https://t.me/brestoik/11785” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link], картина такая:

Гайдукевич - 4 696 подписей. Канопацкая - 18 678. Лукашенко - 373 308. Сыранков - 16 225. Хижняк - 15 394.

Фото: Брестский облисполком

По словам председателя Витебского облизбиркома Дмитрия Хомы, в период сбора подписей к ним не поступило каких-либо обращений по инцидентам или другим спорным ситуациям, [link href=“https://www.vitbichi.by/news/obshchestvo/oblizbirkom_ustanovil_kolichestvo_izbirateley_na_vitebshchine_podderzhavshikh_vydvizhenie_kandidatam/” target=“_blank” rel=“noopener”] передала [/link] госгазета “Віцьбічы”. На заседании комиссии назвали такое количество собранных подписей за претендентов в президенты:

Гайдукевич - 22 951,

Канопацкая - 15 627,

Лукашенко - 276 924,

Сыранков - 17 235,

Хижняк - 17 495.

Фото: vitbichi.by

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А вот [link href=“https://mogilev-region.gov.by/news/v-mogileve-ustanovili-kolichestvo-podpisey-sobrannyh-v-regione-v-podderzhku-vydvizheniya” target=“_blank” rel=“noopener”] данные [/link] от Могилевской областной избирательной комиссии:

Гайдукевич - 19 951 подписей. Канопацкая - 15 002. Лукашенко - 406 500. Сыранков - 21 318. Хижняк - 15 999.

Фото: mogilev-region.gov.by

Минск, Минская и Гомельская области данные пока не озвучили. Но мы решили посчитать подписи по информации от Гродненщины, Витебщины, Брестчины и Могилевщины. Вот что вышло:

Гайдукевич - 57 859 подписей,

Канопацкая - 64 450,

Лукашенко - 1 417 222,

Сыранков - 74 642,

Хижняк - 64 202.

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Отдельно подчеркнем, что это не окончательные данные по собранным подписям, они изменятся. На 23 декабря Центризбирком запланировал заседание по регистрации кандидатов в президенты Беларуси. Все претенденты уже подали документы для этой процедуры.

Ранее Telegraf.news писал, что Минский городской исполнительный комитет определился с местами, в которых кандидатам в президенты разрешат проводить предвыборную агитацию. В отдельном документе прописали и перечень мест, в которых агитация будет запрещена.

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