"Некоторые считают партию аутсайдером" - Претендент в президенты Беларуси Хижняк ответил, зачем идет на выборы

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Опубликовано: 03.12.2024 11:32 , Обновлено: 03.12.2024

Руководитель Республиканской партии труда и справедливости (РПТС) Александр Хижняк, который собирает подписи для выдвижения себя кандидатом в президенты Беларуси, дал "нейроинтервью" так называемой умной колонке. Посмотрели, как он ответил на вопросы виртуального помощника Алисы. В том числе Хижняка спросили, зачем он баллотируется в президенты.

Напомним, Хижняк стал одним из тех, кому Центризбирком разрешил собирать подписи для выдвижения кандидатом в президенты. Кроме РПТС, он руководит научно-проектным республиканским унитарным предприятием “БелНИИПГрадостроительства” и является депутатом Минского городского совета депутатов.

В начале “нейроинтервью” виртуальная Алиса через колонку спросила, какой девиз по жизни у Хижняка. “Дал слово - старайся выполнить, это основа всего”, - лаконично сказал претендент в президенты.

Он рассказал, что мечтает “о мире, стабильности, инновационном развитии и равных стартовых возможностях для всех”. После вопросов о хобби и авторитетах (последние для него “умные и мудрые люди”) Алиса заявила, что “некоторые считают” РПТС “аутсайдером”.

Хижняк возражать не стал, а ответил так: “Мы не стремимся к популизму. Для нас главное качество, а не количество”.

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Спросил искусственный интеллект главу РПТС и о том, зачем он пришел в эту партию. “Меня привлекло название. Партия труда и справедливости - это мне близко по духу”, - поделился Хижняк.

По его видению, в этой партии состоят “классные личности и профессионалы, люди со своим мнением”. А статус главы РПТС дает Хижняку, с его слов, “авторитет и поддержку людей, возможность донести нашу точку зрения и быть услышанным”.

Директор “БелНИИПГрадостроительства” решил участвовать в президентских выборах, чтобы “представить обществу нашу программу и реализовать наши предложения на законодательном уровне”, сказал он без конкретики.

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Беларусь в будущем Хижняк видит “мирной, суверенной, процветающей страной с прекрасной экологией”.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко 21 ноября провел встречу с руководителем и координаторами своей инициативной группы по выдвижению на выборы 2025 года. По их словам, в поддержку Лукашенко на тот момент уже собрали более 1,5 млн подписей.

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