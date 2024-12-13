"Ошибки неизбежны" - Канопацкая заявила о "преимуществе" перед "многими" претендентами в президенты Беларуси

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Опубликовано: 13.12.2024 13:33 , Обновлено: 13.12.2024

Претендентка в президенты Беларуси Анна Канопацкая 13 декабря подала документы в Центризбирком для регистрации кандидатом. Заодно отчиталась о сборе подписей и заявила о "преимуществе" перед "многими" своими соперниками.

“Я, наверное, имею преимущество перед многими кандидатами, потому что второй раз прохожу этот путь. Убеждена, что количество подписей, которые мы собрали и предоставили в ЦИК, соответствует требованиям, которые предъявляет Избирательный кодекс”, - считает Канопацкая.

Фото: агентство БелТА

[info_b]Напомним, она участвовала в президентских выборах 2020 года. По официальным данным ЦИК, набрала тогда 1,68% голосов.[/info_b]

При этом конкретное число собранных подписей Канопацкая не назвала. “Я понимаю, что ошибки неизбежны, поэтому мы предоставили больше требуемых 100 тыс. подписей”, - [link href=“https://belta.by/society/view/kanopatskaja-smi-ravnym-obrazom-osveschajut-rabotu-vseh-pretendentov-v-kandidaty-v-prezidenty-belarusi-682517-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировало [/link] потенциальную кандидатку на президентский пост госагентство БелТА.

Глава КПБ Сыранков заявил, что собрал подписи для регистрации кандидатом в президенты Беларуси. Сколько?

Теперь ЦИК должен проверить достоверность подписей, собранных инициативной группой этой претендентки. На 23 декабря Центризбирком запланировал заседание по регистрации кандидатов в президенты. Документы для этого принимают по 21 декабря.

К слову, их принесли уже глава Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олег Гайдукевич, председатель Республиканской партии труда и справедливости (РПТС) Александр Хижняк и первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси (КПБ) Сергей Сыранков. Из тех, кто собирал подписи за свое выдвижение, не подал документы для регистрации кандидатом пока лишь действующий президент Александр Лукашенко.

Ранее Telegraf.news рассказывал, о каком количестве собранных подписей заявили Гайдукевич и Хижняк.

Гайдукевич и Хижняк заявили, что собрали подписи для регистрации кандидатами в президенты Беларуси. Кто сколько?