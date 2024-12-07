Ермошина ответила, кто из членов избиркомов получает двойную зарплату на выборах в Беларуси

Опубликовано: 07.12.2024 16:17 , Обновлено: 07.12.2024

Экс-председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси Лидия Ермошина поделилась информацией о зарплатах членов избиркомов на выборах и назвала тех, кто, с ее слов, получает двойной заработок.

“У нас труд избирательных комиссий сейчас оплачивается, но именно за дни дежурства в комиссии и за основной день выборов”, - [link href=“https://specreport.belta.by/cik_ermoshina” target=“_blank” rel=“noopener”] сказала [/link] Ермошина в проекте госагентства БелТА.

Она утверждает, что члены участковых комиссий получают двойную зарплату. “Территориальным комиссиям платят одинарную”, - добавила экс-глава ЦИК.

При этом Ермошина считает, что выборы в Беларуси - “это то, что держится на плечах энтузиастов”.

Сейчас какие-либо цифры по зарплатам она не назвала, однако озвучила в 2019 году перед парламентскими выборами. “Член избирательной комиссии за работу в день выборов получит на руки, то есть после вычета налогов, 76 рублей. Чистая зарплата председателей участковых комиссий за 30 дней работы составит 880 рублей”, - [link href=“https://minsknews.by/ermoshina-rasskazala-o-zarplatah-chlenov-izbiratelnyh-komissij-i-sravnila-ih-s-zarplatami-kolleg-iz-evrosoyuza/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] слова на тот момент еще председателя ЦИК агентство “Минск-Новости”.

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Тогда, в 2019 году, как утверждала Ермошина, на оплату 60 дней работы одного председателя окружной избирательной комиссии предусматривали “около 1770 рублей чистыми”.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что правительство Беларуси в начале октября подготовило законопроект “О республиканском бюджете на 2025 год”. 5 декабря его приняла во втором чтении Палата представителей Национального собрания.

Среди прочих статей расхода в документе прописали сумму, заложенную на проведение президентских выборов в январе 2025-го. Так, на эту цель решили потратить 54,145 млн рублей. Для сравнения: статья “Обеспечение проведения выборов и референдумов” в законе о бюджете на 2024 год предусматривала расходы в размере 34,056 млн рублей.

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