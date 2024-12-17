Власти Минска определили территорию предвыборной агитации. Какие 15 мест оставили под запретом?

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Опубликовано: 17.12.2024 15:55 , Обновлено: 17.12.2024

Минский городской исполнительный комитет определился с местами, в которых кандидатам в президенты разрешат проводить предвыборную агитацию. В отдельном документе прописали и перечень мест, в которых агитация будет запрещена.

Так, согласно решению городской администрации №4755 от 12 декабря 2024 года, опубликованному сегодня на официальном сайте Мингорисполкома, в каждом из девяти районов столицы выделили по десять мест для встреч кандидатов в президенты и их доверенных лиц с избирателями. Там же избирателям разрешается проводить предвыборные собрания. Под эти цели свои актовые залы предоставили школы, ссузы и вузы, расположенные в пределах того или иного района.

Дополнительно городская администрация определила в общей сложности 312 мест для размещения агитационных печатных материалов. Речь идёт о площадках перед крупными торговыми центрами, магазинами, рынками, поликлиниками, а также у входов в городские парки и на остановках общественного транспорта, где на специальных стендах кандидаты смогут размещать свои агитационные материалы.

[info_b]Ознакомиться с обоими перечнями можно по ссылке.[/info_b]

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Где запретили агитацию и митинги?

Кроме того, Мингорисполком разрешил кандидатам и их доверенным лицам устраивать собрания, митинги и пикеты и вне специально выделенных помещений. При условии уведомления городских властей, для этих целей открыты любые площадки города за исключением отдельно прописанных запретных мест. В этом списке 15 пунктов, где нельзя проводить агитацию:

Менее чем в 200 метрах от зданий официальной резиденции президента, Национального собрания и Совета министров. Менее чем в 200 метрах от здания, где проводится заседание Всебелорусского народного собрания. Менее чем в 200 метрах от зданий, где располагаются редакции телевизионных и радиовещательных средств массовой информации, а также от радиотелевизионных передающих станций и радиопередающих станций. На объектах метрополитена, железнодорожного и воздушного транспорта, остановках общественного транспорта, автовокзалах, мостах и путепроводах, а также на проезжей части автомобильных дорог, подземных пешеходных переходах и парковках. Менее чем в 50 метрах от зданий республиканских органов госуправления, местных представительных, исполнительных и распорядительных органов, диппредставительств и консульских учреждений, судов, органов прокуратуры, территорий организаций, обеспечивающих обороноспособность и безопасность государства и жизнедеятельности населения (общественный транспорт; предприятия водо-, тепло-, энергообеспечения; учреждения здравоохранения; детские дошкольные учреждения; учреждения высшего, общего среднего, специального, дополнительного образования; промышленные предприятия). На Октябрьской площади, площади Независимости, площади Победы, площадь Государственного флага, Привокзальной площади, площади Якуба Коласа (в границах проспекта Независимости – улицы Якуба Коласа). В Национальном аэропорту «Минск», а также на расстоянии менее 200 метров перед объектами аэропорта. Менее чем в 200 метрах от здания Национальной академии наук Беларуси. Менее чем в 200 метрах от здания Национального выставочного центра «БелЭкспо» на проспекте Победителей, 14. Менее чем в 200 метрах от здания Республиканского центра олимпийской подготовки по игровым видам спорта «Дворец спорта» на проспекте Победителей, 4. Менее чем в 200 метрах от зданий Многопрофильного культурно-спортивного комплекса «Минск-арена» на проспекте Победителей, 111. Менее чем в 200 метрах от здания Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису на проспекте Победителей, 63. 1Менее чем в 200 метрах от здания Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике на проспекте Победителей, 112. Менее чем в 300 метрах от здания, расположенного по улице Академика Красина, 99. Менее чем в 100 метрах от зданий по улицам Уборевича, 99, Уручская, 14 А, Инженерная, 7, Калиновского, 55, Максима Богдановича, 46, Веры Хоружей, 18/2, Революционная, 10, проспекту Дзержинского, 92.

Ранее Telegraf.news рассказал, что к 17 декабря все претенденты на пост главы государства, которые собирали подписи, подали свои документы в ЦИК. Последним документы подал доверенное лицо действующего президента Александра Лукашенко. Заседание по регистрации кандидатов намечено на 23 декабря.

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