Лукашенко назначил генерала Муравейко главой Генштаба ВС Беларуси. Кто это такой?

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Опубликовано: 23.05.2024 11:57 , Обновлено: 05.07.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 мая назначил генерал-майора Павла Муравейко начальником Генерального штаба Вооруженных Сил - первым заместителем министра обороны страны. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

“Новый глава Генштаба - Павел Муравейко”, - сказано в сообщении Telegram-канала “Пул Первого”. До этого Муравейко занимал пост первого заместителя государственного секретаря Совета безопасности Беларуси.

Лукашенко при назначении отметил важность того, что министр обороны и глава Генштаба должны сработаться. “Начальник Генерального штаба имеет определенную самостоятельность. Непосредственно занимается планированием и реализацией тех или иных военных мероприятий. Всем тем, чем живут войска. Очень тонкая грань между министром обороны и начальником Генштаба”, - процитировало президента агентство БелТА.

[info_b]Павел Муравейко родился 26 сентября 1971 года в Марьиной Горке Минской области. В 1992 году окончил Минское высшее военно-политическое военное училище с отличием и золотой медалью. В 2008 году окончил Военную академию Генерального штаба ВС Российской Федерации с дипломом с отличием и золотой медалью.

20 июня 2013 года Муравейко назначили заместителем начальника Генштаба ВС — начальником главного оперативного управления Министерства обороны Беларуси.

18 декабря 2023 года Муравейко попал в санкционный список Европейского союза, направленный против лиц, “причастных к вторжению России в Украину”. Вскоре к европейскому пакету санкций присоединилась Швейцария, а в феврале 2024 года — Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Молдова, Норвегия, Северная Македония, Черногория, Украина.[/info_b]

К слову, в октябре 2023 года из-за высказывания Муравейко литовский МИД вызвал временного поверенного Беларуси Ярослава Хмыля и вручил ему ноту протеста. В частности, в газете “Вечерний Минск” появилась публикация, в которой первый заместитель госсекретаря Совбеза заявил, что Беларусь имеет право «прорубить коридор» через Литву для поставки своих товаров с помощью оружия.

«Литва фактически запретила нам перемещать свои товары через границу. По всем нормам международного права, такой шаг относится к экономической агрессии. С точки зрения банальной логики мы имеем все основания, чтобы прорубить жизненно важный для нас коридор силой оружия”, - процитировала Муравейко газета.

Литва потребовала объяснений после угрозы в Совбезе Беларуси «пробить коридор» с помощью оружия. Что произошло?

Ранее Telegraf.news сообщал, что 10 мая Лукашенко освободил генерал-майора Виктора Гулевича от должности начальника Генштаба ВС — первого замминистра обороны. В пресс-службе президента тогда сообщили, что Гулевича уволили с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Лукашенко уволил Гулевича с должности начальника Генштаба Вооружённых сил Беларуси