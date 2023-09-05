Лукашенко запретил посольствам выдавать и продлевать паспорта белорусам за границей

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Опубликовано: 05.09.2023 11:38 , Обновлено: 05.09.2023

Белорусские диппредставительства и консульские учреждения в скором времени перестанут продлевать старые и выдавать новые паспорта белорусам, проживающим за границей. Заниматься этими административными процедурами, согласно новому указу президента, теперь будут исключительно органы внутренних дел и (в отдельно прописанных случаях) Министерство иностранных дел.

Изменения в порядке осуществления административных процедур, а также нотариальных действий, которые вправе совершать дипломатические агенты и должностные лица белорусских консульств, предусмотрены указом №278 от 4 сентября. Александр Лукашенко, как сообщили в его пресс-службе, его уже подписал, однако на Национальном правовом интернет-портале он пока не опубликован, следовательно, ещё не вступил в законную силу.

Тем не менее, в Администрации президента текст указа выложили в открытый доступ. Там подчеркнули, что указ направлен на “дальнейшее совершенствование порядка осуществления административных процедур и оптимизацию деятельности диппредставительств и консульских учреждений Беларуси”.

Как следует из текста документа, теперь белорусам, проживающим за границей и состоящим на консульском учете для обмена и получения нового паспорта гражданина придётся обращаться в органы внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства.

Из Положения о документах, удостоверяющих личность, утвержденного указом №294 от 3 июня 2008 года, новым президентским указом исключена норма о том, что МИД имеет право выдать и обменять паспорт гражданину, выехавшему из страны для временного пребывания и заявившему о своем желании оформить постоянное проживание за пределами Беларуси.

Кроме того, как следует из текста указа, диппредставительства и консульские учреждения лишили права продлевать срок действия паспорта белорусов, находящихся за границей.

Отметим, что в указе прописано, что обращения, поданные до вступления в силу нового указа, будут рассматриваться в ранее действовавшем порядке.

Отдельно прописана в новом указе порядок выдачи идентификационной карты гражданину, постоянно проживающему за пределами Республики Беларусь, который получает данный документ впервые. Согласно документу, карту выдавать теперь имеет право только Министерство иностранных дел, а не диппредставительство или консульство, как ранее. Обменять идентификационную карту или получить новую в случае утраты белорусы, постоянно проживающие за границей, также смогут только через МИД или органы внутренних дел.

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