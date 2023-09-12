Литва пообещала выдать спецпаспорта белорусам. Кто может рассчитывать?

Опубликовано: 12.09.2023 09:44 , Обновлено: 12.09.2023

Власти Литвы пообещали белорусам, проживающим за границей, выдавать специальные "паспорта иностранца". Эти документы могут в какой-то степени заменить белорусам просроченный или утерянный паспорт гражданина Беларуси в случаях, если те по каким-то причинам не могут вернуться на родину для восстановления или замены документов.

О новой возможности для граждан Беларуси в понедельник, 11 сентября, заявили в Министерстве внутренних дел Литвы. Там пояснили, что рассчитывать на подобный документ смогут лишь те белорусы, которые имеют законное право на проживание в Литве, сообщило агентство AP.

Как пояснил заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс, пока “паспорт иностранца” будет выдаваться на срок более одного года. По его словам, “паспорт иностранца” позволит белорусам свободно въезжать в Литву и выезжать из страны. Представитель литовского ведомства также не исключил возможности продления срока действия этих документов для белорусов в будущем - это решение будет приниматься парламентом страны.

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Как ранее передавал Телеграф, с 7 сентября 2023 года изменился порядок выдачи паспортов, идентификационных карт и иных значимых документов белорусскими посольствами и консульствами. Заниматься этими административными процедурами, согласно новому указу президента, теперь будут исключительно органы внутренних дел и (в отдельно прописанных случаях) Министерство иностранных дел.

Лукашенко запретил посольствам выдавать и продлевать паспорта белорусам за границей