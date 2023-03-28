Польша пообещала бесплатно выдавать белорусам аналог паспорта для поездок за границу. Кто сможет получить?

Опубликовано: 28.03.2023 11:49 , Обновлено: 28.03.2023

Польские власти пообещали существенно упростить для белорусов процедуру получения специального проездного документа, по сути, заменяющего загранпаспорт. В частности, замминистра внутренних дел Польши Бартош Городецки пообещал, что белорусам этот документ с 1 июня будут выдавать бесплатно.

Как пояснил замглавы МВД Польши, подобный проездной документ действителен в течение года и “позволяет совершать кратковременные поезди за границу - на отдых или работу”, передает издание pap.pl. Сейчас за оформление данного документа нужно заплатить 350 злотых (75 евро), но для белорусов, по словам замминистра, эта процедура будет бесплатной.

Расширят польские власти и категории лиц, которые могут получить проездной документ. Раньше его выдавали только лицам с постоянным видом на жительство или по гуманитарным основаниям. С 1 июня, в соответствии с новым законопроектом, на него могут рассчитывать все иностранцы, которые проживают в Польше с:

временным видом на жительство (в том числе гуманитарным);

постоянным видом на жительство (в том числе с картой долгосрочного резидента ЕС);

При этом получить проездной документ, заменяющий загранпаспорт, смогут даже те белорусы, у кого нет действительного паспорт, например, если срок действия паспорта истек, паспорт был утрачен или испорчен, а вернуться в Беларусь для замены документа невозможно.