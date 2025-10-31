Науседа пообещал «накалять обстановку» после нового закрытия аэропорта Вильнюса из-за шаров

Опубликовано: 31.10.2025 07:40 , Обновлено: 31.10.2025

Аэропорт Вильнюса вновь пришлось закрыть вечером 30 октября. Движение воздушных судов приостановили на 2,5 часа из-за замеченных в небе аэростатов. Президент Литвы Гитанас Науседа пообещал "реагировать всеми возможными способами" на повторяющиеся инциденты.

По данным пресс-службы Вильнюсского аэропорта, из-за ограничений на использование воздушного пространства, которые сняли только в ночь на пятницу, были задержаны как входящие, так и исходящие рейсы. В общей сложности задержали или перенаправили в другие воздушные гавани 20 рейсов (из них 4 в результате пришлось полностью отменить) и более 2000 пассажиров.

Ущерб от временного закрытия аэропорта для пассажиров, авиакомпаний и самого аэропорта в администрации воздушной гавани оценили в сотни тысяч евро.

Президент Литвы на своей странице в Facebook назвал очередной инцидент с воздушными шарами “гибридной атакой” и пообещал реагировать на подобное “всеми возможными способами”.

“Прежде всего, кинетическим ответом. У военных есть такие возможности. Однако уничтожать воздушные шары не так-то просто и легко. Требуется большая точность. Я верю, что военные найдут наиболее подходящее и безопасное решение в ближайшем будущем”, — написал Науседа.

Политик пообещал усилить борьбу с контрабандистами, признав, что это “остаётся серьёзной проблемой” для страны, и при этом упрекнул власти соседней Беларуси в извлечении некой “выгоды” и “заинтересованности” в сложившейся ситуации.

“Однако у нас есть свои средства, которые мы можем использовать, включая, помимо прочего, национальные и европейские санкции. Мы будем накалять обстановку настолько, насколько это необходимо. Мы не можем рисковать безопасностью людей”, - заявил Науседа, отметив, что Минск “испытывает терпение” Литвы.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 29 октября правительство Литвы приняло решение относительно закрытых из-за неоднократных инцидентов с воздушными шарами контрольно-пропускных пунктов на границе в Беларусью. Несмотря на ожидания полутора тысяч большегрузов, литовские власти решили не возобновлять пограничное движения и “заморозить” ситуацию на границе как минимум на месяц.

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На этом фоне власти соседней Польши также решили отложить анонсированное ранее открытие двух пунктов пропуска на границе с Беларусью.

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Между тем в Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что видит в действиях самой Польши и Литвы жажду наживы, а все обвинения в причастности Беларуси к некой “гибридной атаке” категорически отвергли.

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Ранее, как сообщал Telegraf.news, инциденты с воздушными шарами на границе с Литвой прокомментировал и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства пообещал извиниться за них перед литовской стороной, но лишь при одном условии.

Лукашенко пообещал извиниться перед Литвой за шары, но при условии