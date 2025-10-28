Лукашенко пообещал извиниться перед Литвой за шары, но при условии

Опубликовано: 28.10.2025 11:41 , Обновлено: 28.10.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 октября на открытии III Международной конференции по евразийской безопасности в Минске прокомментировал инциденты с воздушными шарами на границе с Литвой, из-за которых Вильнюс решил ограничить движение на всех действующих погранпереходах. Глава государства пообещал извиниться за эти инциденты перед литовской стороной, но лишь при одном условии.

Лукашенко увязал закрытие белорусско-литовской границы не с контрабандой, а с начавшимся сегодня в Минске международным форумом.

“Конференцию ждали не только мы, участники. Но и наши оппоненты, которые внимательно сегодня наблюдают за Минском. Не все сегодня должны были добраться до Минска. Именно такую цель преследовали некоторые наши соседи, провернув эту безумную аферу с закрытием границы. И повод придумали абсурдный. Воздушные шары”, - заявил Президент, отметив, что “для такой мелкой страны, как Литва, это мелко”.

По словам Лукашенко, теперь за инциденты с воздушными шарами на границе “самые великие” от Беларуси требуют извинений.

“Знаете, если виноват, надо всегда извиняться. И если мы будем убеждены в том, что мы виноваты, если нас убедят в этом - пробуют сейчас убедить - мы публично готовы это обсуждать. Мы извинимся, это точно”, - заверил глава белорусского государства в своём выступлении, часть которого опубликовало госагентство БЕЛТА.

При этом Лукашенко убеждён, что вопрос воздушных шаров с контрабандными сигаретами литовской стороне следует решать в первую очередь у себя.

“Они ж не просто полетели неизвестно куда. Их кто-то там принял или принимает. Кто-то в это заинтересован. Надо найти и в корне пресечь подобные вещи”, - повторил глава государства вчерашний посыл министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова.

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Со своей стороны Лукашенко “ответственно заявил”, что “ни о какой чрезвычайной контрабанде речи нет”.

“Но это много говорит о политическом потенциале нашей конференции, коль её пытаются блокировать”, - добавил политик.

“Не будем вас защищать с петлей на шее”

Глава государства также заочно обратился к руководству Европейского союза, которые, по его словам, требуют от Беларуси “решить проблему с мигрантами”.

“Как можно всерьез воспринимать требования ЕС к нам, когда те же Брюссель и Польша с Прибалтикой демонстративно разорвали все ранее достигнутые соглашения и отказываются поддерживать простую коммуникацию даже по текущим вопросам?” - задался вопросом Президент.

Он объяснил своим заочным оппонентам “простую логику”, которой руководствуются в Минске.

“Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Мы не будем вас защищать с петлей на шее. Санкции - это петля на шее белорусского народа, и вы от нас требуете вас защищать. Этого не будет!” - процитировало заявление Лукашенко БЕЛТА.

Ранее Telegraf.news рассказал, что министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в интервью LRT заявил, что прошлой осенью со стороны Беларуси действительно запускалось больше воздушных шаров с контрабандой, чем сейчас, что подтвердило слова его белорусского коллеги Максима Рыженкова.

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