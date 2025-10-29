МИД Беларуси в ответ на угрозы ЕС о новых санкциях заявил о «дежавю» и «финансовом куше»

Опубликовано: 29.10.2025 19:06 , Обновлено: 29.10.2025

Министерство иностранных дел Беларуси (МИД) в ответ на угрозы Евросоюза ввести новые санкции и требование пресечь запуск воздушных шаров в сторону Литвы заявило, что видит в действиях Польши и Литвы жажду наживы.

В тексте заявления МИДа говорится, что у сотрудников ведомства «складывается стойкое ощущение дежавю» после инцидента с Литвой. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Польша недавно получила от Евросоюза 43 млрд евро на укрепление границы с Беларусью, и что власти Литвы пошли тем же путем.

«Видимо, литовские политики также рассчитывают получить свой финансовый куш из бюджета ЕС, используя ту же тактику эскалации напряженности», — говорится в заявлении МИДа.

В то же время в ведомстве признали, что проблема контрабанды существует, но утверждают, что недавние неоднократные запуски шаров, которые угрожали работе литовских аэропортов, не являются «гибридной атакой».

В качестве альтернативы санкциям МИД Беларуси уже в который раз призвал Евросоюз начать «предпринимать совместные меры», для чего предложил «обмен информацией между соответствующими службами».

При этом министерство иностранных дел Беларуси намекнуло, что в Европе за масштабным финансированием по укреплению границ с Беларусью могут стоять «коррупционные схемы при освоении выделенных ЕС средств».

Ранее Telegraf.news писал, что в Евросоюзе не согласились с заверениями белорусских властей, что запуски шаров с территории Беларуси в сторону Литвы стали следствием действий контрабандистов. В ЕС прямо назвали инциденты «гибридной кампанией» и тактикой дестабилизации членов Союза.

Напомним, что Евросоюз после президентских выборов 2020 года, а позднее — после начала войны России с Украиной в 2022 году — ввел ряд санкций против властей Беларуси, компаний и отдельных физлиц.

Европейские службы также свернули взаимодействие с Беларусью, а Литва и Польша перекрыли часть пропускных пунктов и вышли или приостановили действие ряда соглашений о сотрудничестве.

При этом и Варшава, и Вильнюс настаивают на выполнении ряда требований, связанных как с миграционным кризисом, так и с внутренней политикой Беларуси. И хотя премьер Польши Туск пообещал открыть два пункта пропуска, Литва, наоборот, заявила, что на месяц закроет свои, а отношения с властями Беларуси не станут лучше в ближайшие несколько лет.

Евросоюз пригрозил властям Беларуси новыми санкциями