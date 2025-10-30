Праздник отменяется? Польша пока отказалась открывать пункты на границе с Беларусью

Опубликовано: 30.10.2025 13:24 , Обновлено: 30.10.2025

Власти Польши решили отложить анонсированное ранее открытие двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. Об этом 30 октября сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский. Решение было принято после консультация польского премьера Дональда Туска с литовской коллегой Ингой Ругинене.

По словам Кервиньского, Польша отложит открытие двух погранпереходов- «Бобровники» (сопредельный белорусский пункт «Берестовица») и «Кузница» (белорусский пункт «Брузги») - как минимум на несколько недель. Он подтвердил, что это решение было принято по согласованию с литовской стороной, которая на месяц закрыла свои переходы на границе с Беларусью.

О том, что полякам придётся повременить с расширением пограничного движения на границе с Беларусью, сегодня заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене. Она сообщила о переговорах с Туском, который, по её словам, согласился координировать свои действия с соседями.

“Границы с Беларусью останутся закрытыми”, — заявила Ругинене.

Литовский премьер также заявила о “первых реакциях из Беларуси” на решение правительства страны закрыть границу на месяц.

“Я очень надеюсь, что эти реакции будут свидетельством понимания того, что мы не потерпим никаких гибридных атак и сделаем всё возможное для устранения угроз и обеспечения безопасности наших границ”, — процитировало литовского премьера Delfi.

Ранее Telegraf.news рассказал, что два дня назад премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая в Белостоке, заявил, что в ноябре может разрешить работу ещё двух закрытых пунктов пропуска на границе с Беларусью. Однако сразу оговорился, что окончательное решение будет согласовано с Литвой.

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Эта новость, которую где-то ждали и а где-то боялись, взорвала медиапространство обеих стран и посеяла сомнения в соседней Литве. Это не просто техническое решение. Это первый проблеск на фоне многолетнего «ледникового периода» в отношениях, начавшегося в 2021 году из-за миграционного кризиса.

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