Власти Литвы на месяц закрыли границу с Беларусью

Опубликовано: 29.10.2025 15:08 , Обновлено: 29.10.2025

В среду, 29 октября, правительство Литвы приняло решение относительно закрытых из-за неоднократных инцидентов с воздушными шарами контрольно-пропускных пунктов на границе в Беларусью. Несмотря на ожидания полутора тысяч большегрузов, литовские власти решили не возобновлять пограничное движения и "заморозить" ситуацию на границе как минимум на месяц.

По решению литовского правительства, действующие сейчас ограничения в пунктах пропуска Шальчининкай (с белорусской стороны - Бенякони) и Мядининкай (Каменный Лог) будут действовать до 30 ноября 24:00. При необходимости этот срок Вильнюс готов продлить.

Пункт пропуска в Шальчининкае будет закрыт полностью, в пункте пропуска “Мядининкай” литовские власти согласились оставить ряд исключений. Как пояснил министр внутренних дел Владислав Кондратовичюс, речь идёт о дипломатах, гражданах ЕС и стран НАТО, возвращающихся в Литву, а также членов их семей, а также лиц, имеющих вид на жительство в Литве. Кроме того, литовские власти согласились пропускать через Мядининкай тех, кто транзитом следует в российский Калининград, передало литовское издание LRT.

Сохранили литовские власти и возможность получения гуманитарных пропусков - решение об их выдаче будет принимать Государственная пограничная служба.

[inf]По состоянию на 14:00 въезда в Литву с белорусской стороны дожидаются 1 580 грузовых и 20 легковых авто. [/inf]

Глава МВД объяснил решение правительства нескончаемым потоком воздушных шаров с контрабандой, которые регулярно нарушают работу литовских аэропортов. Белорусскую сторону, которую Кондратовичюс назвал “не очень дружелюбным соседом”, обвинил в “бездействии” и устранении от решения проблемы. По словам Кондратовичюса, закрытие границы на месяц должно стать для Беларуси “реальным сигналом”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 октября на открытии III Международной конференции по евразийской безопасности в Минске прокомментировал инциденты с воздушными шарами на границе с Литвой, из-за которых Вильнюс решил ограничить движение на всех действующих погранпереходах. Глава государства пообещал извиниться за эти инциденты перед литовской стороной, но лишь при одном условии.

Лукашенко пообещал извиниться перед Литвой за шары, но при условии

В свою очередь министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, комментируя реакцию самих литовских властей, предложил соседней стране “самим разобраться” с “шайками” контрабандистов на своей территории.

«Всю жизнь летали» — МИД Беларуси ответил Литве на закрытие границ из-за шаров