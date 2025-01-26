Можно ли белорусам сделать фото «на память» на участке для голосования и не получить штраф? Наблюдатели объяснили нюансы

🎥 Видео

Опубликовано: 26.01.2025 08:41 , Обновлено: 26.01.2025

В Центре общественного наблюдения за выборами объяснили, можно ли белорусам сфотографироваться на избирательном участке с бюллетенем и не "заработать" за это штраф? Ведь по закону фотографировать бюллетень белорусам запрещается под страхом административного преследования. Тем не менее, вариант запечатлеть момент своего участия в главном политическом событии страны и остаться законопослушным гражданином есть - наблюдатели объяснили нюансы.

Главное, о чём следует помнить избирателям, пришедшим сегодня на участок для голосования, это том, что законом запрещается:

фотографировать заполненный бюллетень,

выносить бюллетень за пределы участка для голосования.

Наблюдатели за выборами в Беларуси заявили о первых «внештатных ситуациях» на участках для голосования

Как сделать фото и не получить штраф?

Чтобы избежать административного наказания, перед тем, как сделать фото на участке для голосования, в Центре общественного наблюдения за выборами рекомендовали просить разрешение у членов участковой комиссии.

“Делать фото на память гражданина, который опускает в ящик для голосования свой бюллетень, допускается, но только с разрешения участковой комиссии. И только так, чтобы не было видно, за кого проголосовал гражданин, чтобы была сохранена тайна голосования”, - пояснила национальный наблюдатель Анастасия Курецкая.

По словам другого наблюдателя, Дениса Ковтуна из Могилевской области, многие на участки для голосования приходят семьями и нередко хотят запечатлеть момент, например, “как ребенок опускает бюллетень в ящик для голосования”, сообщило госагентство БЕЛТА.

В ЦИК Беларуси отчитались о явке на президентских выборах за 5 дней досрочного голосования

“Делать это можно. Главное, предупредить о съемке комиссию и позаботиться о том, чтобы лицевая сторона бланка со сделанным выбором не была видна. Наша комиссия всегда идет навстречу, и никто не получил отказа сделать фотографию”, - пояснил Ковтун.

Кроме того, сделать фото на память разрешается и возле участка - на это запрета в административном кодексе нет.

Основной день голосования на выборах президента Беларуси стартовал 26 января в 8:00. Проголосовать белорусы могут сегодня до 20:00.

[info_b]Если избиратель по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам самостоятельно не может прийти на участок для голосования, он может обратиться в свою участковую комиссию (письменно или устно) с просьбой организовать для него голосование на дому. Сделать это можно до 18:00 26 января.[/info_b]

ЦИК выписал предупреждения двум белорусским СМИ. За что?

Ранее Telegraf.news сообщил, что что во время текущей электоральной кампании два СМИ нарушили законодательство и опубликовали данные социологических опросов за пять дней до выборов, что делать нельзя. В свою очередь Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту утечки данных членов избиркомов.

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту утечки данных членов избиркомов