ЦИК выписал предупреждения двум белорусским СМИ. За что?

Опубликовано: 24.01.2025 15:39 , Обновлено: 24.01.2025

Председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко сообщил, что во время текущей электоральной кампании два СМИ нарушили законодательство и опубликовали данные социологических опросов за пять дней до выборов, что делать нельзя. К слову, накануне Генпрокуратура и вовсе возбудила уголовное дело по факту утечки данных членов избиркомов.

По словам Карпенко, две белорусские газеты нарушили действующее законодательство, опубликовав данные соцопросов в сроки, когда это делать запрещено. При этом о каких именно изданиях идёт речь, глава ЦИК не рассказал. Вместо этого он добавил, что наблюдательный совет, который создали постановлением Центризбиркома, рассмотрел эти вопросы и “вынес соответствующие предупреждения”, передало информагентство Sputnik.

“В целом жалоб, которые надо было рассматривать на заседании ЦИК, не было. От граждан поступило около 1500 как устных, так и письменных обращений, но они не требовали комиссионного рассмотрения”, — заявил Игорь Карпенко.

К слову, накануне Генпрокуратура Беларуси инициировала уголовное дело по факту умышленного незаконного сбора и распространения информации о частной жизни и персональных данных более десяти тысяч граждан, которые принимали участие в выборах президента в качестве членов избирательных комиссий и наблюдателей.

“В общем-то можно было не обратить на это внимания, но параллельно посыпались угрозы в адрес людей, которые работают в комиссии. Конечно, мы не можем оставить это безнаказанным. И я это трактую как посягательство на электоральный суверенитет Республики Беларусь”, — сказал Карпенко.

[info_b]Действия участников экстремистского формирования Belpol квалифицированы по ч.1 ст. 203-1 УК РБ (умышленные незаконные сбор, предоставление информации о частной жизни и (или) персональных данных другого лица без его согласия, повлекшие причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина).[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что наблюдатели за выборами президента Беларуси за первые два дня досрочного голосования зафиксировали первые «внештатные ситуации» на участках. Такое заявление вечером 22 января сделали авторы Telegram-канала Центра общественного наблюдения за выборами «Народный контроль», которую ведут члены Федерации профсоюзов Беларуси.

Наблюдатели за выборами в Беларуси заявили о первых «внештатных ситуациях» на участках для голосования