Наблюдатели за выборами в Беларуси заявили о первых «внештатных ситуациях» на участках для голосования

Опубликовано: 23.01.2025 07:40 , Обновлено: 23.01.2025

Наблюдатели за выборами президента Беларуси за первые два дня досрочного голосования зафиксировали первые "внештатные ситуации" на участках. Такое заявление вечером 22 января сделали авторы Telegram-канала Центра общественного наблюдения за выборами "Народный контроль", которую ведут члены Федерации профсоюзов Беларуси.

По их данным, на двух участках для голосования наблюдатели зафиксировали попытки сфотографировать заполненные бюллетени.

“Комиссия вовремя отреагировала на данные инциденты”, - заявили авторы канала.

В ЦИК пока данную информацию никак не комментировали.

[info_b]По данным ЦИК, за первые два дня досрочного голосования на избирательные участки по всей Беларуси пришли 17,67% от общего числа зарегистрированных избирателей. В лидеры по явке избирателей вырвались Брестская и Витебская области, где уже отдали свой голос, соответственно, 19,35% и 18,35%.[/info_b]

В ЦИК Беларуси отчитались о явке на участки за два дня досрочного голосования

Отметим, что фото- или видеосъёмка заполненного бюллетеня на участке для голосования белорусским законодательством рассматривается как нарушение тайны голосования.

Ранее Telegraf.news рассказал, что за это в Беларуси предусмотрено административное наказание. На сегодняшний день максимальный штраф за фото или видео бюллетеня (равно как и за попытку вынести бюллетень за пределы помещения для голосования) для белорусов составляет 15 базовых величин , то есть 630 рублей.

В ЦИК пригрозили белорусам штрафом до 630 рублей за эти действия с бюллетенями