Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту утечки данных членов избиркомов

Опубликовано: 23.01.2025 18:48 , Обновлено: 23.01.2025

Генеральная прокуратура Республики Беларусь инициировала уголовное дело по факту умышленного незаконного сбора и распространения информации о частной жизни и персональных данных более десяти тысяч граждан, которые принимали участие в выборах президента в качестве членов избирательных комиссий и наблюдателей.

Действия участников экстремистского формирования BELPOL квалифицированы по ч.1 ст. 203-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Умышленные незаконные сбор, предоставление информации о частной жизни и (или) персональных данных другого лица без его согласия, повлекшие причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина).

Уголовное дело направлено в Следственный комитет Республики Беларусь для организации предварительного расследования, сообщили в прокуратуре.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко дал комментарий по поводу этой утечки.

Глава ЦИК рассказал о 1,5 тыс. обращений проголосовавших белорусов. Жалобы есть?