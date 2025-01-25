В ЦИК Беларуси отчитались о явке на президентских выборах за 5 дней досрочного голосования

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Опубликовано: 25.01.2025 21:19 , Обновлено: 25.01.2025

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси вечером 25 января опубликовали свои данные о явке белорусов на участки на президентских выборах за 5 дней досрочного голосования. Журналисты Telegraf.news посмотрели, в каком регионе, согласно статистике Центризбиркома, в процессе поучаствовало больше всего избирателей.

Так, по заявлению ЦИК, по всей стране досрочно проголосовали 41,81 % от общего числа людей, включенных в списки. По регионам статистика следующая:

в Брестской области — 41,99 %;

в Витебской области — 41,51 %;

в Гомельской области — 41,72 %;

в Гродненской области — 40,70 %;

в Минской области — 42,68 %;

в Могилевской области — 42,95%;

в Минске — 41,14 %.

Ранее Telegraf.news писал, что председатель ЦИК Игорь Карпенко сообщил, сколько граждан Беларуси, проживающих за рубежом и состоящих на консульском учёте, уже приняли участие в голосовании на выборах президента.

ЦИК назвал число белорусов, приехавших проголосовать из-за рубежа