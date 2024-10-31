Могилевская предпринимательница Ковалева принесла документы в ЦИК для участия в выборах президента
До окончания срока подачи документов о регистрации инициативных групп по выдвижению в президенты Беларуси остается около суток, а желающие все идут. Так, 31 октября, кроме других претендентов, документы принесла могилевская предпринимательница Диана Ковалева.
Как и почти все ее потенциальные конкуренты, Ковалева подала документы в ЦИК лично. Какой-либо подробной информации о ней в открытых источниках мы не нашли.
Теперь ЦИК должен рассмотреть документы Ковалевой и зарегистрировать ее инициативную группу либо отказать в этом. К слову, ближайшее заседание Центризбиркома запланировано на 15:00 31 октября.
Генерал-майор Бобриков подал документы в ЦИК для выдвижения кандидатом в президенты Беларуси
Кто еще намерен участвовать в выборах президента в 2025 году
Кроме могилевской предпринимательницы, документы в ЦИК сегодня также подали политик Анна Канопацкая и генерал-майор Сергей Бобриков.
Вторая белоруска принесла документы в ЦИК для участия в президентских выборах
А вчера, 30 октября, документы с этой же целью в ЦИК принесли сразу три претендента на пост президента Беларуси. Это глава Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олег Гайдукевич, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк и еще одна белоруска.
Еще одна претендентка в президенты Беларуси подала документы в ЦИК
Ранее Telegraf.news рассказывал, что 29 октября ЦИК отказал в регистрации двух инициативных групп претендентов на пост президента Беларуси. Такое решение приняли на заседании Центризбиркома. Там же зарегистрировали инициативную группу действующего президента Александра Лукашенко.
ЦИК отказал в регистрации 2 инициативных групп претендентов в президенты Беларуси