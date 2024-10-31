Могилевская предпринимательница Ковалева принесла документы в ЦИК для участия в выборах президента

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Опубликовано: 31.10.2024 14:48 , Обновлено: 31.10.2024

До окончания срока подачи документов о регистрации инициативных групп по выдвижению в президенты Беларуси остается около суток, а желающие все идут. Так, 31 октября, кроме других претендентов, документы принесла могилевская предпринимательница Диана Ковалева.

Как и почти все ее потенциальные конкуренты, Ковалева подала документы в ЦИК лично. Какой-либо подробной информации о ней в открытых источниках мы не нашли.

Фото: БелТА

Теперь ЦИК должен рассмотреть документы Ковалевой и зарегистрировать ее инициативную группу либо отказать в этом. К слову, ближайшее заседание Центризбиркома запланировано на 15:00 31 октября.

Фото: БелТА

Генерал-майор Бобриков подал документы в ЦИК для выдвижения кандидатом в президенты Беларуси

Кто еще намерен участвовать в выборах президента в 2025 году

Кроме могилевской предпринимательницы, документы в ЦИК сегодня также подали политик Анна Канопацкая и генерал-майор Сергей Бобриков.

Вторая белоруска принесла документы в ЦИК для участия в президентских выборах

А вчера, 30 октября, документы с этой же целью в ЦИК принесли сразу три претендента на пост президента Беларуси. Это глава Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олег Гайдукевич, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк и еще одна белоруска.

Еще одна претендентка в президенты Беларуси подала документы в ЦИК

Ранее Telegraf.news рассказывал, что 29 октября ЦИК отказал в регистрации двух инициативных групп претендентов на пост президента Беларуси. Такое решение приняли на заседании Центризбиркома. Там же зарегистрировали инициативную группу действующего президента Александра Лукашенко.

ЦИК отказал в регистрации 2 инициативных групп претендентов в президенты Беларуси