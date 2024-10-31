Генерал-майор Бобриков подал документы в ЦИК для выдвижения кандидатом в президенты Беларуси

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Опубликовано: 31.10.2024 14:25 , Обновлено: 31.10.2024

Председатель Республиканского совета Белорусского союза офицеров (БСО) генерал-майор Сергей Бобриков 31 октября подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы о регистрации инициативной группы по выдвижению себя кандидатом в президенты на предстоящих выборах.

Бобриков принес документы в Центризбирком лично. Теперь там будут их рассматривать и принимать решение: регистрировать его инициативную группу для участия в электоральной кампании или нет.

Фото: БелТА

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Бобриков родился 15 апреля 1962 года в Лепеле на Витебщине. Окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище (1983), Военную артиллерийскую академию имени М.И.Калинина (1993) и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (2005). Был начальником Военной академии Беларуси.

С 2016 года - заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального Собрания Беларуси.

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Фото: БелТА

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Ранее Telegraf.news писал, что политик Анна Канопацкая также 31 октября принесла в ЦИК документы о регистрации инициативной группы по выдвижению себя кандидатом в президенты.

Вторая белоруска принесла документы в ЦИК для участия в президентских выборах

А вчера, 30 октября, документы с этой же целью в ЦИК принесли сразу три претендента на пост президента Беларуси. Это глава Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олег Гайдукевич, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк и еще одна белоруска.

Еще одна претендентка в президенты Беларуси подала документы в ЦИК

Также мы рассказывали, что 29 октября ЦИК отказал в регистрации двух инициативных групп претендентов на пост президента Беларуси. Такое решение приняли на заседании Центризбиркома. Там же зарегистрировали инициативную группу действующего президента Александра Лукашенко.

ЦИК отказал в регистрации 2 инициативных групп претендентов в президенты Беларуси