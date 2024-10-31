Генерал-майор Бобриков подал документы в ЦИК для выдвижения кандидатом в президенты Беларуси
Председатель Республиканского совета Белорусского союза офицеров (БСО) генерал-майор Сергей Бобриков 31 октября подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы о регистрации инициативной группы по выдвижению себя кандидатом в президенты на предстоящих выборах.
Бобриков принес документы в Центризбирком лично. Теперь там будут их рассматривать и принимать решение: регистрировать его инициативную группу для участия в электоральной кампании или нет.
[info_b]
Бобриков родился 15 апреля 1962 года в Лепеле на Витебщине. Окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище (1983), Военную артиллерийскую академию имени М.И.Калинина (1993) и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (2005). Был начальником Военной академии Беларуси.
С 2016 года - заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального Собрания Беларуси.
[/info_b]
Могилевская предпринимательница Ковалева принесла документы в ЦИК для участия в выборах президента
Кто еще намерен участвовать в выборах президента в 2025 году
Ранее Telegraf.news писал, что политик Анна Канопацкая также 31 октября принесла в ЦИК документы о регистрации инициативной группы по выдвижению себя кандидатом в президенты.
Вторая белоруска принесла документы в ЦИК для участия в президентских выборах
А вчера, 30 октября, документы с этой же целью в ЦИК принесли сразу три претендента на пост президента Беларуси. Это глава Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олег Гайдукевич, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк и еще одна белоруска.
Еще одна претендентка в президенты Беларуси подала документы в ЦИК
Также мы рассказывали, что 29 октября ЦИК отказал в регистрации двух инициативных групп претендентов на пост президента Беларуси. Такое решение приняли на заседании Центризбиркома. Там же зарегистрировали инициативную группу действующего президента Александра Лукашенко.
ЦИК отказал в регистрации 2 инициативных групп претендентов в президенты Беларуси