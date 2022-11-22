Минобороны РФ показало, что российские военные делают в Беларуси

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Опубликовано: 22.11.2022 11:03 , Обновлено: 22.11.2022

В Министерстве обороны России 22 ноября показали и рассказали, чем занимаются их военные в Беларуси.

По информации российского военного ведомства, специалисты войск связи, РЭБ и инженерных подразделений Западного военного округа днем и ночью «продолжают курс интенсивной боевой подготовки».

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Они тренируются стрелять их оружия, водить боевые машины, проходят психологическую полосу препятствий, изучают навыки тактической медицины и другое.

Напомним, 16 октября стало известно, что Россия решила прислать в Беларусь порядка 9 тыс. своих военнослужащих.

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Ранее Телеграф писал, что замначальника Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил 17 ноября, что российское командование строит планы и уже готовится повторить наступление на Украину в Черниговской и Сумской областях. В том числе с территории Беларуси.

Генштаб Украины обвинил Россию в подготовке наступления с территории Беларуси

В свою очередь Александр Лукашенко 30 сентября пообещал, что Беларусь, несмотря на союз с Россией, не вступит в войну с Украиной.

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В то же время украинские строители продолжают возведение бетонной стены на границе с Беларусью. Белорусские пограничники даже сняли видео, как исправно у них это получается.

ГПК показал видео строительства Великой украинской стены на границе с Беларусью