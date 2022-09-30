"Что вы от нас хотите?" - Лукашенко рассказал, почему Беларусь не будет воевать с Украиной, несмотря на союз с Россией

Опубликовано: 30.09.2022 13:30 , Обновлено: 04.07.2024

Александр Лукашенко 30 сентября принял у себя во дворце послов иностранных государств. Во время церемонии он пообещал, что Беларусь, несмотря на союз с Россией, не вступит в войну с Украиной.

“И не надо нас сегодня упрекать в соагрессии или еще в чем-то. Мы были, есть и будем вместе с нашей Россией. У нас с Россией союз теснее, чем у блока НАТО. Что вы от нас хотите? Но в то же время мы говорим о том, что мы не будем воевать в Украине. Давайте мирно сотрудничать”, - пообещал он.

По словам Александра Лукашенко, украинцы не должны упрекать белорусов.

“Не мы начали конфликтовать с Украиной. Это они раньше западных держав и Америки закрыли небо для пролетов наших самолетов и объявили экономическую блокаду Беларуси. Чего вы теперь паритесь и от нас что-то требуете? Мы свято выполняем наши договоренности с Россией. И об этом до конфликта знали все в НАТО, и тем более в Америке. Но мы никого не убивали и убивать не собираемся”, - заявил Александр Лукашенко.

Ранее Телеграф сообщил, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что президент Зеленский собрал 15 июня совещание военных, чтобы обсудить, может ли белорусская армия вторгнуться в Украину.

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