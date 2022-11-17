ГПК показал видео строительства Великой украинской стены на границе с Беларусью

Опубликовано: 17.11.2022 14:20 , Обновлено: 17.11.2022

Украинские строители продолжают возведение бетонной стены на границе с Беларусью. Белоруские пограничники даже сняли видео, как исправно у них это получается.

“Великая украинская стена” была начата по примеру другой ограды - Великой польской стены на границе с Беларусью. На данный момент где-то попроще, где-то посерьёзнее все соседи Беларуси, кроме РФ, возвели или возводят капитальные заборы на границе с Беларусью.

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Новость Телеграф

По данным ГПК, украинские военные начали строительство железобетонного забора, поверх которого в два ряда установлена колючая проволока типа «егоза». Высота стены составляет от 3 до 4 метров, и возводят ее на расстоянии 10-15 метров от государственной границы Республики Беларусь.

Однако даже не это самое интересное. Украинцы показали, какие роют рвы на подступах к территории Беларуси. Вот фото украино-белорусской границы со стороны Ровенской области:

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Ранее Телеграф сообщил, что Госсекретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов объяснил, зачем на границе с Беларусью стали возводить бетонную стену.

«Может начаться такое!…» — Данилов рассказал, почему Украина строит стену на границе с Беларусью

А глава ГПК Беларуси Лаппо рассказал, что в Украине взрывают мосты на границе с Беларусью и ставят мины.

“Практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлении взорваны… Сейчас начинают взрывать все мосты на Волынском направлении”, — заявил он.

“Все дороги непроездные. Все население украинского приграничья находится под воздействием антибелорусской и антироссийской пропаганды”, — пожаловался глава Погранкомитета Беларуси.