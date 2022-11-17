Генштаб Украины обвинил Россию в подготовке наступления с территории Беларуси

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Опубликовано: 17.11.2022 15:39 , Обновлено: 17.11.2022

Замначальника Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил 17 ноября, что российское командование стороит планы и уже готовится повторить наступление на Украину в Черниговской и Сумской областях. В том числе с территории Беларуси.

“Россия хочет попытаться провести наступление из Беларуси на территории Черниговской и Сумской областей. Но это все у них в планах, и это все уже было в нашей истории и мы достойно давали отпор», - заявил украинский генерал.

По его словам, Россия также попробует наступать в Запорожской области.

“Противник после отступления с правобережной части Херсонской области восстанавливает свои войска и перебрасывает боеспособные подразделения на другие направления. Для врага “вопиюще” важно - это установление контроля над Донецкой областью, он пытается и сейчас осуществлять свои “мечты”, - рассказал Громов.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 30 сентября принял у себя во дворце послов иностранных государств. Во время церемонии он пообещал, что Беларусь, несмотря на союз с Россией, не вступит в войну с Украиной.

«Что вы от нас хотите?» — Лукашенко рассказал, почему Беларусь не будет воевать с Украиной, несмотря на союз с Россией