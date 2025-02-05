Польша отчиталась о строительстве "электронного барьера" с 1,3 тыс. камер на границе с Беларусью

Опубликовано: 05.02.2025 13:16 , Обновлено: 05.02.2025

Пограничная служба Польши отчиталась о завершении установки электронного шлагбаума и системы видеонаблюдения в Подляском воеводстве, на пограничных реках с Беларусью. Проект стоимостью более 85 млн злотых (порядка 71 млн рублей) призван усилить контроль на участке польско-белорусской границы протяжённостью 47 км.

Польские пограничники отчитались, что на пограничных реках Источанка и Свислоч, расположенных в Подляском воеводстве, завершена установка более 500 опор и 1300 камер видеонаблюдения, обеспечивающих дополнительный контроль границы с Беларусью, сообщило издание rmf24.pl. Сообщается, что там также завершили установку электронного барьера.

Как сообщил пресс-секретарь Пограничной службы подполковник Анджей Южвяка, на данный момент Комиссия пограничной службы проводит проверку объектов.

[info_b]В 2022 году на границе Польши и Беларуси был построен металлический забор высотой 5,5 м и протяженностью 186 км. Он являлся основным элементом защиты страны от нелегальной миграции. Его дополнял электронный барьер протяженностью 206 км в Подляском воеводстве, однако он не охватывал реки. В 2024 году были заключены соглашения о модернизации заграждений. [/info_b]

По словам, Юзвяка, работы по модернизации электронного заграждения запланировали завершить к концу февраля 2025 года. Они включают в себя установку дополнительной линии камер наблюдения за внешней стороной ограждения, а также установку светодиодных светильников и дополнительных камер для охраны трубопровода.

Стоимость контракта по модернизации стального заграждения составила более 117 млн ​​злотых (порядка 94 млн рублей), а электронного заграждения — более 125 млн злотых (более 100 млн рублей), отметило издание.

По данным Подляского отделения пограничной службы, с начала 2025 года польские пограничники зафиксировали более 240 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, в 2024 году их было более 30 тыс.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что командующий операцией «Безопасное Подлясье» генерал Аркадиуш Шкутник заявил Польскому агентству печати (РАР) о снижении количества попыток нелегального пересечения белорусско-польской границы.

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