Минобороны Беларуси закончило «внезапную» проверку боеготовности

Опубликовано: 19.12.2022 14:11 , Обновлено: 19.12.2022

В Беларуси 19 декабря завершили проверку боевой готовности военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Напомним, «внезапную» проверку объявили 7 дней назад, 13 декабря. За это время белорусов не раз предупреждали, что по стране будут перемещаться техника и военные, а движение по некоторым дорогам и участкам местности ограничат для гражданского транспорта.

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Тем временем в российском Министерстве обороны 19 декабря объявили о начале батальонных тактических учений в Беларуси. И добавили, что «боевое слаживание подразделений» на полигонах проходит и днем, и ночью, «без единой секунды тишины».

«Огонь ведут из всех орудий, оглушая всё вокруг. Доносятся звуки выстрелов из автоматов, пулеметов, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатомётов», — заявили в ведомстве.

На опубликованном видео видно, что сейчас россияне делают упор на обучении танковых экипажей и БМП. Также тренируют минометчиков, снайперов и стрелков из РПГ.

Кстати, эти события происходят на фоне ожидаемого визита президента России Владимира Путина в Минск, к Александру Лукашенко. Также в Беларусь уже прибыли министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров.