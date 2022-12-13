Минобороны Беларуси объявило о внезапной переброске военных

Опубликовано: 13.12.2022 10:37 , Обновлено: 13.12.2022

В Министерстве Беларуси 13 декабря заявили о начале «внезапной проверки боевой готовности».

Там предупредили, что по стране будут перемещаться техника и военные, а движение по некоторым дорогам и участкам местности ограничат для гражданского транспорта.

Во время проверки военные должны как можно быстрее выдвинуться в назначенные районы, организовать там охрану и оборону, а также навести мосты через Неман и Березину.

Сроки проведения проверки боевой готовности в военном ведомстве не назвали.

К слову, ранее Совета безопасности решил провести в Беларуси проверку госсистемы реагирования на акты терроризма.