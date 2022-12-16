Стало известно, зачем Путин решил полететь в Минск

Опубликовано: 16.12.2022 14:24 , Обновлено: 16.12.2022

Президент России Владимир Путин запланировал на 19 декабря визит в Минск для встречи с Александром Лукашенко. Стало известно, что они собираются обсудить на переговорах.

По информации пресс-службы Лукашенко, запланировано обсуждение реализации принятых ранее союзных программ.

В первую очередь речь пойдет о вопросах торгово-экономического взаимодействия, совместных кооперационных проектах с акцентом на замещение импортных товаров.

Важнейшей темой переговоров станет сотрудничество в энергетической сфере.

Кроме того, они планируют уделить внимание вопросам безопасности, «мнениями по ситуации в регионе и мире», а также обсудят «общие меры реагирования на возникающие вызовы».

Кстати, Лукашенко перед встречей с Путиным собрал большое совещание. Там он заявил, что увидел «нагнетание ситуации» перед переговорами.

Он считает, что после приезда российского президента «все будут говорить, что все: уже в Беларуси нет власти, здесь уже россияне пешком ходят и управляют страной». Исходя из этого Лукашенко заявил, что «никто, кроме нас, Беларусью не управляет».

По словам Лукашенко, они с Путиным обсудят различные «стратегии», например, в экономике. А также будут говорить о военно-политической ситуации.