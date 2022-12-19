В Минск внезапно прилетел министр обороны РФ Шойгу

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Опубликовано: 19.12.2022 13:35 , Обновлено: 19.12.2022

Министр обороны России Сергей Шойгу 19 декабря внезапно прибыл в Минск. Ранее его визит широко не анонсировали.

О прилете Шойгу сообщил помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко.

Днем ранее Ревенко написал в своем твиттер-аккаунте, что Шойгу примет участие в переговорах «по вопросам безопасности Союзного государства».

Отметим, что накануне в Министерстве обороны России объявили о начале батальонных тактических учений в Беларуси.

Кстати, перед Шойгу в Минск прилетел глава МИД России Сергей Лавров. Он встретился с белорусским коллегой, преемником умершего Владимира Макея, Сергеем Алейником.

Напомним, что 19 декабря в Минске ждут президента России Владимира Путина. Он должен прилететь на переговоры с Александром Лукашенко.