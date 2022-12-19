Минобороны РФ накануне прилета Путина объявило о начале учений в Беларуси

Опубликовано: 19.12.2022 09:42 , Обновлено: 19.12.2022

В Министерстве обороны России 19 декабря объявили о начале батальонных тактических учений в Беларуси. В этот день в Минск должен прилететь президент РФ Владимир Путин.

Как заявили в российском военном ведомстве, после учений командование даст «окончательную характеристику боеспособности и боеготовности подразделений», пишет Интерфакс.

Также там отметили, что на полигонах Беларуси российские военные продолжают «интенсивную» боевую подготовку.

[info_b]Например, 12 декабря в Министерстве обороны РФ сообщили, что их военные, находящиеся в Беларуси, «к городскому бою готовы». А перед этим там показали, как россияне на полигонах в зимнем снаряжении тренируются возле танков и стреляют из оружия, в том числе артиллерийского.[/info_b]

Напомним, что Владимир Путин планирует прилететь в Минск к Александру Лукашенко 19 декабря. Отметим, что он не прилетал в Беларусь более 3,5 лет.

По информации пресс-службы Лукашенко, запланировано обсуждение реализации принятых ранее союзных программ. Они должны обсудить торгово-экономическое взаимодействие, сотрудничество в энергетической сфере. а также «общие меры реагирования на возникающие вызовы».

Кстати, ранее в Министерстве Беларуси объявили о начале «внезапной проверки боевой готовности». И предупредили о временном ограничении движения для гражданского транспорта по некоторым дорогам и участкам местности. Сроки проведения проверки боевой готовности в военном ведомстве не назвали.