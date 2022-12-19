Минобороны РФ накануне прилета Путина объявило о начале учений в Беларуси
В Министерстве обороны России 19 декабря объявили о начале батальонных тактических учений в Беларуси. В этот день в Минск должен прилететь президент РФ Владимир Путин.
Как заявили в российском военном ведомстве, после учений командование даст «окончательную характеристику боеспособности и боеготовности подразделений», пишет Интерфакс.
Также там отметили, что на полигонах Беларуси российские военные продолжают «интенсивную» боевую подготовку.
[info_b]Например, 12 декабря в Министерстве обороны РФ сообщили, что их военные, находящиеся в Беларуси, «к городскому бою готовы». А перед этим там показали, как россияне на полигонах в зимнем снаряжении тренируются возле танков и стреляют из оружия, в том числе артиллерийского.[/info_b]
Напомним, что Владимир Путин планирует прилететь в Минск к Александру Лукашенко 19 декабря. Отметим, что он не прилетал в Беларусь более 3,5 лет.
По информации пресс-службы Лукашенко, запланировано обсуждение реализации принятых ранее союзных программ. Они должны обсудить торгово-экономическое взаимодействие, сотрудничество в энергетической сфере. а также «общие меры реагирования на возникающие вызовы».
Кстати, ранее в Министерстве Беларуси объявили о начале «внезапной проверки боевой готовности». И предупредили о временном ограничении движения для гражданского транспорта по некоторым дорогам и участкам местности. Сроки проведения проверки боевой готовности в военном ведомстве не назвали.